DETALJAN SPISAK: Ove ulice u Beogradu su UPRAVO ZATVORENE zbog dočeka! Ne može se ni preko jednog mosta, a evo koje linije GSP-a su promenile trasu!

Tokom današnjeg i sutrašnjeg dana doći do brojnih izmena u saobraćaju zbog koncerata na nekoliko lokacija u gradu za dočeke Nove godine.

I večeras će se koncerti održavati na Trgu Nikole Pašića, a sutra uveče na dva mesta u gradu, na platou ispred Narodne Skupštine i na Sava Promendi. Neke ulice će biti sasvim zatvorene za saobraćaj, a doći će i do promena u kretanju nekoliko linija javnog gradskog prevoza.

Trg Nikole Pašića

Tokom održavanja manifestacije "Belgrade rock" na Trgu Nikole Pašića danas će, isto kao i juče, doći do izmena u režimu saobraćaja.

Do izmene će doći na delu od Takovske do Terazija, kao i na delu od Takovske do Dečanske, s tim što će Terazijski tunel biti prhodan.

Izmene se odnose na danas i sutra, od 17 časova do 01 čas kada se menja se režim rada linija javnog gradskog prevoza na sledeći način:

- Linija br. 24, 26 i 26N će saobraćati sledećom trasom, u oba smera: Trg Republike – Makedonska – Svetogorska – Takovska – Bulevar kralja Аleksandra i dalje redovnom trasom;

- Linija br. 27, 202N i 301N će saobraćati sledećom trasom, u oba smera: Trg Republike – Braće Jugović – Franskucka - Makedonska – Svetogorska - Majora Ilića – 27. marta – Kraljice Marije - Ruzveltova i dalje redovnom trasom;

- Linije br. 37, 44, 37N, 56N i 511N će saobraćati sledećom trasom, u oba smera: Trg Republike – Makedonska – Svetogorska – Takovska – Kneza Miloša i dalje redovnom trasom;

- Linija br. 58 će saobraćati sledećom trasom: Bulevar despota Stefana, Cvijićeva – Takovska – Kneza Miloša i dalje redovnom trasom;

- Linija EKO 1 će saobraćati sledećom trasom, u oba smera: Vukov spomenik – Kraljice Marije – Bulevar kralja Аleksandra – Ruzveltova – Kraljice Marije – 27. marta – Majora Ilića – Svetogorska – Makedonska – Dečanska (Nušićeva u smeru ka Vukovim spomeniku) – Terazijski tunel i dalje redovno.

Na izmenjenim delovima trasa, vozila će koristiti sva postojeća stajališta linija JGP-a, dodaju u saopštenju.

Izmene u petak, 31. decembar

Zbog održavanja koncerata u okviru manifestacije „Gradski doček Nove 2022. godine“ na platou ispred Doma Narodne skupštine Republike Srbije, u petak 31. decembra od 18 časova do 01. januara 2022. godine do 02:00 časa, za saobraćaj će biti zatvorene saobraćajnice: Bulevar kralja Aleksandra (na delu između ulica Resavske i Takovske), Trg Nikole Pašića (do Terazija), Dečanska (od Trga Nikole Pašića do Terazijskog tunela) kao i ulice Kneza Miloša i Takovska (na delu od ulice Kralja Milana doKosovske ulice).

Zbog svega navedenog menja se režim rada linija JGP-a.

Trolejbuski saobraćaj i linija EKO1

U petak 31. decembra od 18:00 časova do kraja rada linija, doći će do izmene režima rada trolejbuskog saobraćaja i linije EKO 1 na sledeći način:

- ukidaju se trolejbuske linije 40 i 41;

- trolejbuska linija 28 se pojačava;

- uspostavlja se autobuska linija 41A na relaciji Admirala Geprata–Banjica 2. Trasa linije: Admirala Geprata – Kneza Miloša (u povratku Savska –Drinska –Sarajevska –Balkanska) –Bulevar kneza Aleksandra Karađorđevića –Crnotravska –Neznanog junaka –Paunova –Banjica2;

- vozila sa linije EKO 1 će saobraćati, u oba smera ulicama: Terazijski tunel –Dečanska (Nušićeva u smeru ka Vukovom spomeniku) –Makedonska –Svetogorska –Majora Ilića –27. marta –Kraljice Marije – VUKOV SPOMENIK; Promenu smera kretanja vozila će vršiti na sledeći način: Kraljice Marije–Bulevar Kralja Aleksandra–Ruzveltova–Kraljice Marije.

Autobuski saobraćaj

U petak 31. decembra od 18:00 časova do kraja rada linija, doći će do izmene režima rada autobuskog saobraćaja na sledeći način:

- vozila sa linije 23 u oba smera, će saobraćati: Bulevar despota Stefana -Cvijićeva-Starine Novaka -Beogradska -Trg Slavija -Nemanjina -Kneza Miloša-Bulevar vojvode Mišića i dalje redovnom trasom;

- vozila sa linije 24, u oba smera, će saobraćati: Francuska –Trg republike–Kolarčeva –Terazije –Kralja Milana –Trg Slavija –Beogradska–Njegoševa i dalje redovnom trasom;

- vozila sa linija 26 i 26N, u oba smera, će saobraćati: Francuska –Trg republike–Kolarčeva –Terazije –Kralja Milana –Trg Slavija –Beogradska-Bulevar kralja Aleksandra i dalje redovnom trasom;

- vozila sa linija 27, 202N i 301N u oba smera, će saobraćati: Trg Republike –Braće Jugović –Francuska –Makedonska –Svetogorska –Majora Ilića –27. marta –Kraljice Marije -Ruzveltova i dalje redovnom trasom;

- vozila sa linija 37, 44, 37N, 56N i 511N u oba smera će saobraćati: Francuska –Trg Republike –Kolarčeva –Terazije –Kralja Milana –Trg Slavija –Nemanjina –Kneza Miloša i dalje redovnom trasom;

- vozila sa linije 58, u oba smera, će saobraćati: Bulevar despota Stefana –Braće Jugović (u povratku Francuska /kroz terminusTrg republike/ –Bulevar despota Stefana) –Francuska, Trg Republike –Kolarčeva –Terazije –Kralja Milana –Trg Slavija –Nemanjina –Kneza Miloša i dalje redovnom trasom;

- vozila sa linije 74, u oba smera, će saobraćati: Bulevar kralja Aleksandra –Resavska –Nemanjina –Kneza Miloša i dalje redovnom trasom;

Izmene u Beogradu na vodi

U Beogradu na vodi se ove godine prvi put organizuje doček na otvorenom, a saobraćaj u ovom delu grada će u petak, 31. decembra funkcionisati po izmenjenom režimu.

Vlasnici vozila moraće da uklone svoja vozila iz Hercegovačke ulice, bočnih parkinga i sa parkinga Sava Play najkasnije do 14 sati u petak, 31. decembra. Hercegovačka se za saobraćaj potpuno zatvara od 18 sati.

U novogodišnjoj noći saobraćaj i pešaci neće imati pristup novobeogradskoj obali Save od mosta Gazela do starog Savskog mosta.

Zatvara se Stari savski most i za pešake i vozače

I stari Savski most biće zatvoren za saobraćaj i pešake od 19 do 23:30 sati. Nakon toga, pešaci će sa ovog mosta moći da uživaju u nesmetanom pogledu na spektakl sa Kule Beograd. Gazela će takođe biti zatvorena za saobraćaj od 23:58 do sedam minuta posle ponoći, tačnije tokom lasersko-muzičkog performansa.

Ulaz na koncert za pešake biće moguć iz dva pravca – iz Hercegovačke ulice i sa Sava Promenade iz pravca Brankovog mosta. Preporuka za posetioce koji dolaze svojim vozilima je da se parkiraju u podzemnoj garaži Galerije. Izlaz iz garaže Galerije ka pravcu Kule Beograd će biti zatvoren, te će saobraćaj biti preusmeren na izlaz ka mostu Gazela. Koncertni program počinje u 20 sati.

Najvažnije informacije

Saobraćajne izmene:

- Hercegovačka ulica se zatvara od 18 h

- Zatvara se novobeogradska strana obale od mosta Gazela do starog Savskom mosta

- Stari Savski most biće zatvoren za saobraćaj i pešake od 19 do 23.30, nakon čega će pešaci odatle moći da posmatraju spektakl sa Kule

- Most Gazela biće zatvoren za saobraćaj i pešake od 23:58 do 00:07

- Zatvara se izlaz iz garaže Galerije ka pravcu Kule Beograd