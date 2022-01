ZAVRŠENA OBUKA 'PUT DO USPEŠNOG PREDUZETNIKA' Predsednik opštine Grocka saopštio BITNE vesti!

Izvor: Pink.rs, Foto: GO Zvezdara | |

Predsednik Gradske opštine Zvezdara Vladan Jeremić i zamenik direktora Filijale za Beograd NSZ Siniša Knežević danas su polaznicima svečano uručili uverenja o uspešno završenoj dvodnevnoj obuci „Put do uspešnog preduzetnika“, koja je u organizaciji Nacionalne službe za zapošljavanje, Gradske opštine Zvezdara održana u zgradi Beogradske akademije.

Vladan Jeremić je čestitao svim polaznicima uspešno završenu obuku istakavši da će Opština i u narednom periodu nastaviti da sa NSZ realizuje zajedničke projekte koji omogućavaju veće zapošljavanje nezaposlenih sugrađana.

„Gradska opština Zvezdara i Nacionalna služba za zapošljavanje imaju dugogodišnju odličnu saradnju koja se ogleda kroz zajedničke mere koje sprovodimo u cilju smanjenja nezaposlenosti. Zajednički smo organizovali sajmove zapošljavanja, sajmove obrazovanja, obuku „Put do uspešnog preduzetnika“, a od 2017. godine ta saradnja je podignuta na viši nivo kada smo počeli i sa sufinansiranjem programa koji su doveli do smanjenja broja nezaposlenih na opštini Zvezdara. U početku je to bila stručna praksa, subvencije za samozapošljavanje, a potom smo sami uz tehničku podršku Nacionalne službe finansirali sa 3.000.000,00 javne radove kroz koje su svake godine angažovana najteže zapošljiva lica, a Gradska opština Zvezdara ima urađen i trogodišnji Lokalni akcioni plan zapošljavanja”-rekao je Vladan Jeremić i istakao da će dobra saradnja sa NSZ biti nastavljena, a ovi projekti su podrška ljudima da iznesu svoje biznis ideje i da pokrenu svoj posao.

Siniša Knežević se zahvalio polaznicima obuke na njihovom poverenju i poželeo im puno sreće i uspeha u njihovom poslovanju. Istakao je da i ove godine NSZ i Opština Zvezdara zajednički sprovode ovaj projekat, istakavši da je 2021. godine 210 nezaposlenih lica sa evidencije NSZ za opštinu Zvezdara prošlo obuku započevši vlastito poslovanje. On je najavio nove projekte i u 2022. godini i dalju uspešnu saradnju sa GO Zvezdara.

Polaznici su iskazali zadovoljstvo, jer su na obuci imali priliku da dobiju puno korisnih informacija za pokretanje svog biznisa. Zahvalili su se NSZ i Opštini Zvezdara na dobijenoj prilici da pohađaju ovu obuku.

Obuku na kojoj su obrađeni svi aspekti pokretanja sopstvenog biznisa su realizovali stručnjaci NSZ, a više od 50 polaznika je obuku uspešno završilo.