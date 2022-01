'UZ MALU DOZU TRUDA, MOŽE SE POMOĆI MNOGIMA' Vesić: Obezbeđen posao za Ivanu i Aleksandra iz Bečmena, roditelje četvoro dece (VIDEO)

Na inicijativu Televizije Pink pokrenuta je akcija „Reši problem”, kojom će se u saradnji s nadležnima rešavati konkretni problemi građana.

Zamenik gradonačelnika Goran Vesić obišao je danas porodicu Bulović iz Bečmena i tom prilikom najavio pomoć u pronalaženju zaposlenja za Ivanu i Aleksandra, roditelje četvoro dece. Na inicijativu Televizije Pink pokrenuta je akcija „Reši problem”, kojom će se u saradnji s nadležnima rešavati konkretni problemi građana, na čemu im je Vesić zahvalio, ističući da sve to ima za cilj da od Beograda napravimo bolje mesto za život ljudi.

– Ovo je primer da se uz malu dozu truda može pomoći mnogim ljudima. Naša zemlja se u poslednjih osam godina razvija kao nikada pre zahvaljujući naporima predsednika Vučića, ali je poenta da svaki građanin oseti da živi bolje. Svako bi trebalo da može sebi da priušti normalan i pristojan život od svog rada. Došao sam kod ove divne porodice da vidim šta mogu da uradim, jer njima nije potrebna pomoć već mogućnost da žive od svog rada. Aleksandar je radio u JAT tehnici kao profesionalni vozač i on će već od ponedeljka dobiti posao u GSP „Beograd”, gde je otvoren konkurs za prijem vozača. On to nije znao, mogao je da se prijavi da jeste, a čak je obezbeđena i plaćena prekvalifikacija. Čim proces prekvalifikacije bude završen, što ne bi trebalo da traje duže od nekoliko meseci, Aleksandar će imati posao vozača u GSP-u. Kada je reč o njegovoj supruzi Ivani, poznato je da Grad „širi” mrežu servisa gerontodomaćica. Upravo u Surčinu se sada osniva novi ogranak ove mreže, čiji je prevashodni cilj pomoć starijim ljudima kojima je potrebna nega, pa će Ivana za nekoliko meseci početi da obavlja ovaj posao. Na taj način ćemo pomoći Aleksandru i Ivani Bulović kako bi mogli da žive od svog rada – rekao je Vesić.

Stariji blizanci pohađaju Višu poslovnu školu u Beogradu, precizirao je Vesić, i tom prilikom podsetio da se u Beogradu realizuju dva projekta namenjena za pomoć studentima u pronalaženju posla i obezbeđivanju boljih kvalifikacija.

– Jedan projekat Grad Beograd radi sa Univerzitetom i obezbeđuje stručnu praksu za studente u gradskim institucijama i preduzećima, uz određenu nadoknadu koju studenti primaju tokom trajanja prakse. Drugi projekat je projekat Vlade Srbije „Moja prva plata” u okviru kojeg država obezbeđuje sredstva za plaćanje dažbina koje su inače obaveze poslodavaca. Studenti mogu da rade tokom studija, ali je za njih najvažnije da nakon školovanja mogu da dobiju posao. Uskoro ćemo početi da gradimo stanove za mlade ljude u Beogradu, koji će biti kupovani ili iznajmljivani po beneficiranim cenama. Politika predsednika Vučića i Vlade Srbije jeste da se stvori ambijent u kojem će svi ljudi moći pristojno da žive od svog rada. Urađeno je mnogo toga, ali moramo da nastavimo sa zajedničkim radom kako bi posao doveli do kraja. Moj posao, ali i svakog drugog političara, jeste da dođem do ljudi poput porodice Bulović i da rešavamo konkretne probleme, uz naravno zahvalnost novinarki Jovani Jeremić koja je ukazala na problem – naglasio je Vesić.

Zamenik gradonačelnika je najavio da je danas svojom pokretnom kancelarijom u naselju Bečmen, gde će čuti sa kakvim se problemima susreću stanovnici ovog dela Surčina.

– Želimo da od Srbije napravimo jedno od najboljih mesta za život i moramo da nastavimo da radimo kako bi cilj bio ostvaren. Deca u porodici Bulović su danas dobila lap-top računare od Fondacije „Gnezdo”, koja je osnovana na moj predlog. Računari će im sigurno biti od pomoći tokom studiranja, odnosno ostatka školovanja u srednjoj školi, a doneo sam im kao poklon i moju „Knjigu o Beogradu” – kazao je Vesić.

Porodicu je obišao i predsednik opštine Surčin Stevan Šuša.