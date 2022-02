BEZ VODE DANAS DELOVI ZEMUNA I VRAČARA: Spremite zalihe, česme suve do 18 sati

Iz JKP „Beogradski vodovod i kanalizacija” su saopštili da zbog radova na vodovodnoj mreži na opštini Zemun, u ponedeljak, 7. februara, od 8.30 do 18 časova bez vode će ostati potrošači u sledećim ulicama: Kurirskoj (od Partizanskih učitelja do Mire Papić), Partizanskih učitelja, Slankamenačkoj, Lugarskoj, Kadifa, Pružni put, Dr Borislava Vujadinovića, Banstolskoj, Dečkoj, Bečmenskoj, Letenka, Nikinačkoj i Maje Čučković Draškić. Do umanjenja pritiska može doći i u okolnim ulicama.