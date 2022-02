'BEOGRAD SE STABILNO RAZVIJA' Rebalansom uvećan budžet prestonice Srbije za tri odsto!

Zamenik gradonačelnika Goran Vesić najavio je za 14. februar rebalans budžeta Grada Beograda, koji će iznositi rekordnih milijardu i 411 miliona evra. Rebalans budžeta je uslovljen jer su, prema njegovim rečima, mnogi bolji prihodi od planiranih.

"Biće povećan budžet gradskim i prigradskim opštinama za oko sedam odsto, dok će budžet Grada biti povećan za oko tri odsto. To je jasan dokaz da se Grad stabilno razvija, kao i da smo lokalna samouprava koja ima najveću ekspanziju u novijoj istoriji", istakao je Vesić uz podsećanje da je budžet Grada 2013. godine bio oko 460 miliona evra.

Rebalansom će gradske i prigradske opštine dobiti dodatno oko milijardu dinara, istakao je Vesić za Beogradsku hroniku.

"Taj novac će im omogućiti da reše probleme kao što su uređenje međublokovskih prostora ili atarskih puteva", istakao je zamenik gradonačelnika.

Naveo je da je rebalansom povećan budžet za zaštitu životne sredine za oko 10 odsto koji će iznositi više od šest milijardi dinara.

Predviđena je nabavka tableta za učenike koji polaze u treći razred, kao i kupovina udžbenika za decu koja kreću u prvi i drugi razred, najavio je Vesić.

"Opredeljen je novac za Linijski park koji je počeo da se radi na Dorćolu. Obezbeđeno je 235 miliona dinara za pošumljvanje školskih dvorišta", kazao je Vesić.

On je naveo i da je danas zaduženje Grada 281 milion evra, uz obezbeđeno vraćanje za ovu godinu od 40 miliona evra, dok je 2013. godine zaduženje Beograda bilo 1,2 milijarde evra.

Vesić je podsetio da je na poslednjoj sednici Skupštine grada usvojen plan razvoja Beograda do 2030. godine.

"Beograd će do tada imati 42 kilometara metroa. Biće izgrađena dva nova tunela: Karađorđeva-Pančevački most i Topčiderski tunel. Sva vozila će do biti ekološka, odnosno nijedno neće biti na fosilno gorivo. Takođe biće uspostavljena nova beogradska železnica sa 235 kilometara prigradske železnice. To će omogućiti da svaka prigradska opština bude povezana železnicom sa centrom grada na 10 minuta u špicu", naveo je Vesić.

Najavio je rekonstrukciju platoa ispod hotela Moskva, izgradnju 40 novih vrtića, 110 parkova, 150 kilometara biciklističkih staza i sedam novih mostova.

"Planom je predviđeno da devet od deset kuća u prestonici 2030. godine bude priključeno na kanalizaciju. Istim planom je predviđena izgradnja sedam novih mostova. Most na Adi Huji, most kod Vinče, novi savski most, dva mosta koji će biti u službi Bg voza, kao i pešačko-biciklistički mostovi koji će spojiti Adu Ciganliju i Novi Beograd, te Zemun-Lido", najavio je Vesić.

Dodao je da je planom razvoja do 2030. godine predviđeno da prosečna plata u Beogradu bude 200.000 dinara, te da je danas prosečna plata u prestonici 741 evro, dok je 2013. bila oko 460 evra.