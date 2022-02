BORISAVU SVE IZGORELO U POŽARU KOD INFEKTIVNE: Ušao u stan da uzme makar dokumenta, a kad je otvorio ugljenisani novčanik ŠOK!

Evo, ovo je sve što sam uspeo da spasim posle požara. Ušao sam kad je vatra ugašena, na brzinu ne bi li uzeo samo dokumenta i evo šta sam zatekao - rekao je Borisav Đorđević pokazujući na telefon i novčanik koji su potpuno ugljenisani u požaru koji je izbio oko ponoći u staroj stambenoj zgradi u krugu Infektivne bolnice.

Otvarajući novčanik zaključujemo da je ostala čitava samo ikona i jedna fotografija kao i delimično saobraćajna dozvola, dok su drugi dokumenti skoro potpuno neprepoznatljivi.

Iako su svi stanari ovi zgrade odmah napustili mesto tragedije, Borisav i dalje stoji ispred objekta koji je bio njegov dom, u nadi da će ga pustiti da još jedanput uđe u stan i pokuša da spase ćerkine lične stvari, objavio je Blic.

- Sad evo i dalje čekam da me puste u zgradu da uđem i da pokušam da uzmem ćerkinu torbu sa novčanikom i dokumentima, ako i to nije izgorelo - kaže nam tužno on.

Prema njegovim rečima niko nije slutio na nesreću. Zgrada kaže jeste stara ali su uvek svi bili oprezni.

- Obično pazimo svi, ali eto desilo se kod komšije. Verovatno grejalica, ne znam, tako kažu. Mene je probudila ćerka malo pre ponoći, kad je je sve počelo. Ona je osetila neki dim, pa smo počeli po kući da tražimo da se nešto nije zapalilo, tada smo shvatili da dim dolazi od komšije. Ja sam odmah sišao da budim ostale i svi smo ubrzo napustili zgradu - priseća se Borisav stanar zapaljene zgrade.

Kako kaže naš sagovornik u ovoj zgradi živi od od 1995 sa ćerkom i suprugom.

Prema rečima Borisava, stanara zgrade u kojoj je izbio požar, njegov stan je skoro potpuno izgoreo. - Kad sam usao u stan skoro 80 odsto je uništeno. Podovi su uništeni, krov je pao, sve je otišlo - kaže nam Borisav.

S obzirom da ovom stanaru koi je sada ostao bez krova nad glavom nije ponuđen nikakav alternativni smeštaj, on će kaže za sada biti kod sina u malom stanu dok se ne snađe.

- Zasad ćemo biti kod sina, koji živi u malom stanu sa porodicom, dok ne vidimo šta ćemo - kaže on.

Nemanja Đorđević, sin Borisava čije stan izgoreo u požaru kaže da je zapaljena zgrada odavno trebala da se ruši i izgradi nova, ali da je sve to ostalo samo na obećanjima.

- Zgrada je odavno trebala da se ruši i da se sagradi nova. Tako su nam godinama obećavali, ali to je sve ostalo na rečima. U ovoj zgradi niko nije ima kupatilo. Svi su išli u ovaj objekat pored u jedno zajedničko kupatilo i uveče su se kupali, eto u kakvim uslovima su živeli - priča Nemanja.

Sagovornik se setio da je smo pre par dana ostavio decu u ovoj zgradi da prespavaju kod njegovih roditelja, i kaže da ga to i sada plaši kad se seti.

- Pre par dana su moja deca bila tu u stanu kod mojih roditelja. Imaju dve, četiri i deset godina. Sto puta mi je to prolazilo kroz glavu, to da je zgrada stara i bilo me je strah. A pogotov jutros kad se ovo desilo. Srećom sinoć moja deca nisu bila tu - kaže sa naš sagovornik.

On objašnjava da su njegovi roditelji na sreću ostali nepovređeni ali da je i dalje zabrinut za majku jer je pre par meseci imala infarkt.

- Roditelji su mi dobro ali su u šoku. Majka je imala pre par meseci infarkt, sad se plašim za nju kad god se nešto desi - kaže sin Đorđević.

On inače radi na Infektivnoj klinici, dok su njegovi roditelji sada u penziji.

Prema informacijama sa lica mesta u zgradi je izgorelo pet stanova.

Podsetimo da je tokom požara jedna ženska osoba prebačena na VMA jer se nagutala dima, dok je stariji muškarac u čijem je stanu krenula vatra izgubio život.

