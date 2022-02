Vesić: Sutra se raspisuje tender za kupovinu 80 trolejbusa

Tender za kupovinu 80 trolejbusa biće raspisan sutra, najavio je zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić.

On je na predstavljanju projekta razvoja Beograda do 2030. godine rekao da do te godine nijedno vozilo u sistemu javnog prevoza više neće koristiti fosilna vozila.

- Imaćemo metro, sutra raspisujemo tender za kupovinu 80 trolejbusa, kupujemo novih 50 tramvaja, imaćemo prigradsku železnicu i 500 autobusa na gas - rekao je Vesić.

Projekat "Beograd 2030" predstavljen je kroz ključnih devet poglavlja -konkuretna urbana ekonomija, društvena odgovornost i jednakost, urbana infrastruktura, demografski rast i razvoj Beograda, investicioni ambijent i efikasnost ulaganja, socijalna infrastruktura u osnovi prosperiteta, kreativna prestonica Balkana, urbani komfor i mobilnost i održivo okruženje.