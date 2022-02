'Približavamo se evropskim trendovima!' Vesić za Pink: Raspisan tender za nabavku 80 novih trolejbusa! (FOTO+VIDEO)

Zamenik gradonačelnika Goran Vesić izjavio je za PINK da je Grad Beograd danas raspisao tender za nabavku 80 novih trolejbusa.

On je podsetio da se u voznom parku nalazi 80 trolejbusa starosti 13 i po godina.

– Prosečna starost autobusa je malo više od osam godina. Kada bude stiglo sto novih autobusa na gas koje smo kupili, a prvih 20 stiže u martu, prosečna starost autobusa biće oko šest godina. Polako se približavamo evropskim trendovima kada je u pitanju starost vozila u javnom prevozu – objasnio je Vesić.

On je naglasio da je vrednost tendera pet i po milijardi, odnosno 47 miliona evra.

– Od onih koji će nam isporučiti trolejbuse tražimo da to budu najkvalitetniji trolejbusi koji se proizvode na svetu, da imaju najmanje deset kilometara autonomije, što znači da će biti istovremeno i trolejbusi i autobusi i da će moći da idu najmanje deset kilometara bez pantografa kao elektroautobusi. To bi nam omogućilo da produžimo neke trolejbuske linije i da povežemo različite trolejbuske linije bez izgradnje mreže, a to je posebno važno jer se ne može bilo gde izgraditi mreža – rekao je Vesić.

Vesić je dodao da će trolejbusi biti niskopodni te da će imati rampe za invalide i vaj-faj.

– Traženo je da svaki trolejbus ima 78 mesta. Kupujemo 60 solo i 20 zglobnih trolejbusa. Time ćemo u narednih četiri do pet godina zameniti sve autobuse u Beogradu. Od trenutka potpisivanja ugovora, rok je 300 dana za isporuku prvih 20 trolejbusa, a zatim svake godine treba da bude isporučeno još 20 trolejbusa – rekao je Vesić.

On je podsetio da trolejbusi u Beogradu postoje od 1947. godine.

– Poslednji trolejbusi kupljeni su 2011. godine. Sada ćemo dobiti kvalitetne trolejbuse koji će omogućiti da se naši građani komforno voze. Svi će biti klimatizovani i biće uživanje voziti se u njima. Nastavljamo da modernizujemo naš park kada je u pitanju gradski prevoz – rekao je Vesić.

On je naglasio da će se svake godine u narednih pet godina kupovati novih sto autobusa na prirodan gas.

– Ove godine smo kupili i stavili u funkciju deset elektroautobusa. Svake godine ćemo kupovati po deset elektroautobusa i na taj način širiti naše eko-linije. Kada budemo završili prve dve linije metroa i prigradsku železnicu, 2030. godine imaćemo svega 500 autobusa na ulicama koji će biti na prirodan gas ili elektroautobusi. Manja će biti potreba za autobusima jer ćemo imati metro. A polako krećemo i sa zamenom tramvaja. Tender za kupovinu prvih 50 treba da bude raspisan ove godine, tako da 2030. godine nećemo imati nijedno vozilo koje koristi fosilna goriva, što znači da će u potpunosti naš prevoz biti ekološki – zaključio je Vesić.

Autor: