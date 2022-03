Vesić: Digitalizacijom rada Komunalne milicije do većeg poštovanja komunalnog reda

Novi sajt Komunalne milicije počinje sa radom od ponedeljka, 7. marta, na adresi www.komunalnamilicijabeograd.rs. Ovaj sajt će omogućiti građanima da brže prijavljuju prekršaje i da lakše rešavaju svoje komunalne probleme, a sve to će doprineti boljem komunalnom redu u gradu, najavio je danas zamenik gradonačelnika Goran Vesić tokom obilaska Sekretarijata za poslove komunalne milicije.

On je objasnio da će preko novog sajta svaki građanin moći da prijavi gde se dogodio prekršaj, o kojoj vrsti prekršaja se radi i da pošalje fotografiju.

– Ta prijava dolazi direktno na uređaj najbližeg komunalnog milicionera, a svaki od njih ima prenosni digitalni uređaj (PDA). Više nema razloga da prijava stiže u centralu Komunalne milicije, gde se prijava zapisuje, pa onda šalje komunalnom milicionaru, već će oni koji su najbliži izlaziti na teren i rešavati problem po prijavi. Komunalni milicionar će takođe raditi na tom aparatu. Nema više olovaka ni papira, već se prekršaj fotografiše i šalje hibridnom poštom čime se ubrzava kažnjavanje prekršioca – kazao je Vesić.

On je kazao i da novi sajt omogućava svim kompanijama koje u APR-u imaju svoje mejlove da se besplatno prijave i tako dobiju informaciju da li je vozilo njihove kompanije načinilo neki prekršaj i da tako plate kaznu bez dodatnih troškova.

– Za rent-a-kar kompanije, recimo, to znači da ukoliko je stranac kome je iznajmljeno vozilo načinio prekršaj, kompanija će u realnom vremenu dobiti tu informaciju, što znači da više neće dolaziti do situacija da obaveštenje stigne mesec dana kasnije, a da je počinilac prekršaja otišao, te kompanija mora da plati tu kaznu. Takođe, u narednih nekoliko nedelja potpisaćemo ugovor sa e-Upravom i tako će 1.300.000 građana, koji tamo već imaju nalog, dobiti ponudu za besplatnu registraciju, što znači da će im bilo kakav prekršaj koji ima veze sa komunalnim redom dolaziti na mejl. Na taj način izbegavamo situaciju da građani ne znaju da li su počinili neki prekršaj. To je revolucija u radu Komunalne milicije koja će omogućiti da se mnogo efikasnije radi i rešavaju problemi, te da se tako poštuje komunalni red – rekao je Vesić.

Zamenik gradonačelnika je podsetio i da je 2018. godine Komunalna milicija imala 270 milicionara. Danas ih je 390, a u narednih nedelju ili dve imaćemo još 45, svi će dobiti nove uniforme, a u toku je obuka za još 65 milicionara, rekao je on.

– Mi ćemo tako imati 500 komunalnih milicionara, što je u odnosu na 2018. godinu skoro dvostruko više. U Mladenovcu i Obrenovcu smo otvorili nove stanice, otvorićemo ih i u drugim prigradskim opštinama, tako da ćemo konačno imati pokriven ceo grad, a PDA uređaji omogućiće im da vrlo efikasno rade – zaključio je Vesić.

Načelnik Komunalne policije Ivan Divac je objasnio da će sugrađani od ponedeljka moći u pisanoj formi da podnesu prijavu koja će u najkraćem vremenu biti prosleđivana ekipi na terenu.

– Milicionari će kod sebe, uz PDA uređaj, imati i odgovarajući štampač koji će im omogućiti da svakom licu koje zateknu u prekršaju uručuju na licu mesta prekršajni nalog. Onima koje ne zateknemo na licu mesta, hibridnom poštom automatski ćemo slati prekršajne prijave na kućnu adresu. Sada će se povećati broj prekršajnih naloga na licu mesta, jer nam je ranije za ispisivanje naloga zbog provera dokumenata i drugih poslova bilo potrebno i do 20 minuta, dok će sada sve biti automatski, što nam, između ostalog, i omogućava da smanjimo administrativni posao – rekao je Divac, napomenuvši da su od decembra za pravna lica smanjene kazne i da za pravna i fizička lica sada važi isti iznos kazne.

Obilasku Komunalne milicije i predstavljanju novog sajta prisustvovao je i rukovodilac Sektora unutrašnje kontrole Ranko Šekularac.

