Grad Beograd sa 'Železnicama Srbije' uredio osam železničkih stanica, sve spremno za brzi voz Beograd – Novi Sad

Zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić rekao je da je Grad Beograd zajedno sa „Železnicama Srbije” uredio osam železničkih stanica, kako bi sve bilo spremno za puštanje u saobraćaj brzog voza na relaciji Beograd – Novi Sad. On je prilikom današnjeg obilaska završnih radova istakao da nijedna od ovih stanica više ne izgleda kao ranije.

Uređene železničke stanice obišli su i Darko Glavaš, sekretar za poslove odbrane, vanrednih situacija, komunikacije i koordinaciju odnosa sa građanima, kao i Nenad Stanisavljević, pi-ar menadžer kompanije „Infrastruktura Železnice Srbije”.



– Sve stanice sada su moderne i uređene, sa ugrađenom novom opremom, a Grad je obnovio sve pristupne saobraćajnice. Samo na Železničkoj stanici „Novi Beograd” završeno je oko deset hiljada kvadratnih metara novih asfaltnih površina, tu su novi travnjaci, 270 parking mesta i trideset za osobe sa invaliditetom, slično je i u Kamendinu, kao i na svim ostalim stanicama. Prilagodili smo javni prevoz građanima i povećali broj linija, kako bi veza bila još brža. Na taj način pospešili smo da ljudi više koriste železnicu – kazao je Vesić u izjavi za Beoinfo.



Grad je tako pokazao odgovornost jer su uključena brojna komunalna preduzeća kako bi posao na vreme i u interesu građana bio završen.



– Dominantan podsistem javnog prevoza 2030. godine biće upravo šinski prevoz: gradski voz, tramvaj i naravno metro – istakao je Vesić.



Darko Glavaš je precizirao da je na železničkim stanicama urađeno oko 40 hiljada kvadratnih metara novih asfaltnih zastora i pešačkih staza, oko osamsto novih parking mesta, oko sto hiljada kvadratnih metara zelenih površina, više desetina hiljada kubnih metara smeća je odneto, postavljeno je i četrdeset novih rasvetnih tela, a urađeni su i novi zasadi, nova kanalizaciona, vodovodna i elektromreža, dakle nov, moderan sistem na mestu decenijama zapostavljenom.



– Sve je, dakle, spremno da brzi voz bude pušten u saobraćaj zbog čega apelujemo na građane da ne zloupotrebljavaju pružne prelaze, odnosno da ne prelaze na mestima koja nisu za to predviđena, te da ne oštećuju novu putnu infrastrukturu i bezbednosne barijere – naveo je Glavaš.



Jedna od veoma važnih stvari koju je uradio „Beograd-put”, istakao je Glavaš, jeste put C10, koji zapravo predstavlja vezu sa Novosadskim putem. To je zapravo potpuno nova saobraćajnica na kojoj je asfaltirana površina od oko petnaest hiljada kvadratnih metara, a linije javnog gradskog prevoza su razdvojene i urađeno je potpuno novo spajanje sa Novosadskim putem, dodao je on.



Nenad Stanisavljević je istakao da će brzi voz saobraćati od Železničke stanice „Beograd centar” do Železničke stanice „Novi Sad”.



– Zbog guste naseljenosti kroz Beograd, tačnije do Železničke stanice „Batajnica”, saobraćaće do 120 kilometara na sat, a potom će razvijati brzinu do 200, kako bi čitavu relaciju prešao za planiranih 36 minuta. Država Srbija, Grad Beograd, „Železnice Srbije” i izvođači, svi su uložili maksimalan napor kako bi sve bilo spremno za puštanje u saobraćaj. U toku su simulacije saobraćaja kako će on izgledati kada je u redovnom režimu, dakle danas nas očekuje 127 prolazaka bez putnika. Na relaciji Beograd – Novi Sad saobraćaće ukupno 36 vozova, po osamnaest u oba pravca. Oni koji će se zaustavljati samo na jednoj stanici, upravo u Novom Beogradu, relaciju će prelaziti za 36 minuta, a ostali su razvrstani u dve kategorije, u zavisnosti od broja zaustavljanja u stanicama, s vremenom putovanja 47-48 minuta, odnosno 56-57 minuta. Usluga će biti više nego kvalitetna, a putovanje više nego konkurentno – kazao je Stanisavljević.



I ovom prilikom upućeno je upozorenje građanima, posebno onima koji stanuju duž pruge i koji su prethodnih godina prelazili prugu mimo prelaza da to više ne čine, kao i apel da se čitav sistem čuva.