Zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić objavio je na svom Fejsbuk profilu fotografije skulptura koje krase hol na ulazu u Dom Narodne skupštine.

"Da li nam je poznato čije skulpture krase hol na ulazu u Dom Narodne skupštine? Verujem da bi malo naših sugrađana znalo tačan odgovor na ovo pitanje.

Naša Narodna skupština nema samo arhitektonsku vrednost već je proglašena spomenikom kulture i zbog značajnih umetničkih dela koja je krase.

Da bi razumeli izbor istorijskih ličnosti kojima su skulpture posvećene kao i vajara podsetimo se da je zgrada Narodne skupštine završavana dvadesetih godina prošlog veka (uglavnom 1925 i 1926. godine) kada je postojala Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca. Samim tim zdanje Narodne skupštine trebalo je da predstavlja istoriju i kulturu sva tri naroda.

Projekat unutrašnjeg uređenja zdanja Narodne skupštine predviđao je da skulpture budu značajan element dekoracije, objedinjavajući u sebi umetničke vrednosti sa vizuelnom manifestacijom nacionalnog, duhovnog i političkog identiteta tadašnje Kraljevine. Već dvadesetih godina minulog stoleća, po zamisli arhitekte Ilkića, vajarska ostvarenja, koja bi svojim simboličnim karakterom upućivala na funkciju same institucije i značaj onoga što oličava, trebalo je da budu postavljena na frontovima iznad oba ulaza i duž gornje ivice bočnih krila zgrade. Do realizacije nije došlo, ali je odlučeno da se odabrani gipsani modeli, nastali 1925. i 1926. godine, postave u unutrašnjost zgrade. Sačuvano je devet radova i to: “Odbrana” i “Rudar” D. Arambašića, “Nauka” P. Palavičinija, “Saobraćaj” L. Dolinara, “Zanatstvo” I. Kerdića, “Trgovina” Ž. Lukića, “Političar” I. Zajeca, “Gradina” I. Napotnika i “Građevinar” verovatno D. Hotka.

Raznorodne po idejama, ove skulpture u velikoj meri odražavaju glavne stvaralačke tokove u vajarstvu tog perioda.



U holu Narodne skupštine, odmah na ulasku, nalaze se četiri monumentalne figure isklesane u prilepskom mermeru, čvrstih, stabilnih oblika i blago stilizovanih, svedenih površina, predstavljaju ličnosti koje simbolizuju istorijski razvoj sva tri konstitutivna naroda i rodonačelnika kraljevske dinastije.

To su skulpure Cara Dušana delo D. Filipovića, Kralja Tomislava delo V. Radauša, Kneza Kocelja delo T. Kosa i Karađorđa F. Kršinića.

Ove skulpture su danas to i čuvamo ih jer su deo naše istorije i kulture. Ponosan sam na svoj narod jer sam siguran da skulpture cara Dušana i Karađorđa da su se našle u nekim drugim gradovima koji se nalaze u drugim državama ne bi bili sačuvani.

Zato je Beograd veliki.

To je tako. " - napisao je Vesić na svom Fejsbuk profilu.

