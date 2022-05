ŠTA SE DEŠAVA NA MOSTOVIMA POSLE DOJAVA O BOMBAMA? Ovo je realno stanje, pogledajte foto sa lica mesta!

Svi mostovi u Beogradu su trenuto prohodni, odnosno saobraćaj se na njima odvija uobičajeno, ponegde i uz gužvu, očekivanu za ovo doba dana, kada kreće popodnevni špic.

Naime, nakon niza dojava u osnovnim školama, na početku prve, a zaim i druge smene, kao i na aerodromu u Nišu, a zatim i u tržnom centru "Stadion" u Beogradu, stigla je informacija da su bombe navodno postavljene praktično u celom gradu.

"Eksplozive smo postavili na sledećim lokacijama: Brankov most, Most Gazela, Novi železnički most, Most na Adi, Pančevački most, Narodni muzej, Delta Citi, TK "Zmaj", Ada Mall, Tržni centar Stadion, Tržni centar Konjarnik, Beogradski zoološki vrt, Javni akvarijum i tropikarijum, McDonald's Bežanijska kosa (Partizanske avijacije, Beograd), Evrodom beogradski aerodrom, Glavna stanica Beograd, Predsednikova kuća, Gradsko veće, Svaka elektrana, Svaki objekat za prečišćavanje vode, ruska ambasada Beograd - stoji u pretećem mejlu.

Na svim spomenutim mostovima saobraćaj se odvija, osim što je veća gužva na Gazeli, u pravcu od Novog Beograda ka centru grada, što je i uobičajeno za ovo doba dana kada kreće popodnevni špic.

Takođe, nešto veća gužva je na Brankovom mostu, takođe u smeru ka gradu.

Na ostalim mostovima i saobraćajnicama gužvi nema uopšte ili su one podnošljive.