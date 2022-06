VIŠE OD 100.000 LJUDI U SRBIJI SE GODIŠNJE PRESELI U BEOGRAD: Evo zašto je mladima prestonica najprivlačnija

Novi Beograd je tražen zbog mnogih poslovnih centara, banaka i IT firmi, a Vračar zbog advokatskih kancelarija.

U toku jedne godine više od 100.000 ljudi u Srbiji promeni svoje prebivalište. Tačnije, trajno se preseli iz jednog u drugo mesto. Beograd je grad koji svake godine dobije najviše novih stanara i najprivlačniji je mladima.

Međutim, ljudi se sele i unutar glavnog grada, iz opštine u opštinu.

Beograd je 2020. godine postao veći za 13.300 novih stanovnika. Mnogi dolaze zbog boljih uslova život, dobre plate i većih mogućnosti. Đorđe Slavković je taj potencijal primetio još od studija.

- Mislio sam pri upisu da ovde imam više mogućnosti da nađem posao i da će samim tim moja diploma više da se ceni bilo u Beogradu, bilo u Raškoj ili bilo gde u Srbiji. Nisam imao u početku nameru da ostanem, međutim sa razvojem situacije i potražnjom posla, čini mi se da ovde imam više šansi za zaposlenje - smatra Slavković.

Beograd nikad ne miruje, iako svakodnevno primi mnogo više ljudi nego bilo koji grad u Srbiji. Ipak, promene se dešavaju i unutar grada. Mnogi se sele iz opštine u opštinu.

Sociolog Milica Vesković Anđelković objašnjava da ljudi uglavnom menjaju opštinu zbog posla, škole, ako su deca u pitanju, ali i da je to vrlo često zbog cene nekretnina, kvaliteta, veće kvadrature i zelenih površina.

- Prosto neki delovi grada su jeftiniji i dostupniji mladim bračnim parovima i studentima, nego centar Beograda ili čak i Novi Beograd u poslednje vreme - ističe Vesković Anđelkovićeva.

Zvezdara je jedna od opština koja ima pozitivan migracioni saldo, odnosno najviše doseljenjih stanovnika. Privlačna je zbog šume, parkova i vrtića.

Novi Beograd je tražen zbog mnogih poslovnih centara, banaka i IT firmi, Vračar zbog advokatskih kancelarija.

Veći stambeni prostori utiču negativno na raspoloženje doseljenika.

- Stari grad i Savski venac, to su gradske opštine koje imaju ograniče prostor i ne mogu se širiti. Više su to opštine orijentisane tom poslovnom ambijentu, tako da je to jedan od razloga zašto se više ljudi odseljava nego što se doseljava. A to posle generiše i prosečnu starost u tim opštinama - ističe Gordana Bjelobrk, demograf u Republičkom zavodu za statistiku.

Beograd je najprivlačniji mladima. Prosečna starost onih koji menjaju prebivalište je 34 godine. Taj trend doseljavanja u glavni grad počeo je od 2015. i nastavlja se i dalje.