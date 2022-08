DAMIR HANDANOVIĆ: Septembar u Beogradu u znaku koncerata i sjajnih izvođača! Spremite se!

Septembar u Beogradu biće u znaku atraktivnih koncerata. Publika će najpre moći da pogleda jedinstveni muzičko scenski spektakl Karmina Burana u petak, 2. septembra na Ušću a potom i da uživa od 4. do 25. septembra u dvorištu Kapetan Mišinog zdanja u seriji koncerata koju će otvoriti Bisera Veletanić i Vasil Hadžimanov bend. Krajem septembra i čuveni muzičar Manu Čao održaće svoj koncert u Beogradu u Botaničkoj bašti „Jevremovac".

Spektakl na otvorenom - Karmina Burana sa preko 400 izvođača, sa dva simfonijska orkestra i dva hora biće izveden na Ušću 2. septembra od 20 časova a ne na Trgu republike kako je prvobitno planirano, rekao je za Pink Damir Handanović, direktor Centra beogradskih festivala - CEBEF.

- Preselili smo taj događaj koji je trebao da se desi 2. septembra na Trgu Republike na Ušće i on će biti u sklopu programa "Wine Vision by Open Balkan" koji se dešava od 1. do 4. septembra na Beogradskom sajmu. A pošto oni imaju svoj događaj i na Ušću, mi smo se tu infiltrirali i naš program će biti kao jedan od programa koji se tamo dešava - rekao je Handanović.

Damir je u emisiji Novo jutro rekao da je njihova ustanova kulture jedina u Beogradu koja je kadrovski osposobljena za velike događaje.

- Mi smo napravljeni za to, neko vreme nismo radili te velike događaje sada ćemo opet raditi. Radili smo manje događaje koji su postali jako popularni a to su Garden Sessions i evo sada i Atrium Sessions koji ćemo raditi u dvorištu Kapetan Mišinog zdanja - rekao je Handanović.

Direktor CEBEF-a najavio je i koncert Manu Čaoa, miljenika srpske publike, koji će se održati pod nazivom „ACOUSTIC“, 23. septembra sa početkom u 20.30 časova u Botaničkoj bašti „Jevremovac“ a u okviru serije koncerata „Garden Sessions“.

Ulaznice za sve koncerte mogu se nabaviti onlajn putem sajta tickets.rs, kao i na Ticket Vision prodajnim mestima.