100 DANA NA ČELU BEOGRADA! Šapić za Pink: Uradili smo puno stvari, videćemo u kojoj će se meri reflektovati na građane

- Sve što smo uradili, uradili smo najbolje što smo mogli i umeli. Što se nas tiče sve je bilo dobro, pa ćemo videti u kojoj će meri to da se reflektuje na Beograd. Najveći broj odluka je, žargonski rečeno, bila neka niskogradnja, ispod površine i nekako verujem da u mesecima ispred nas treba to da se vidi i oseti - kaže Šapić.

Šapić je posebno ukazao na značaj rebalansa budžeta.

- Da nije tog rebalansa ne bi bilo sada autobusa na ulicama jer smo došli u situaciju da se nije plaćala nafta NIS-u i da smo rizikovali da autobusi na izađu na ulice, pa smo bili u situaciji da roditelji ne dobijaju subvencije za privatne vrtiće, bilo je kašnjenja, pa smo sada obezbednili da do kraja godine dobiju sredstva koja im pripadaju - dodao je on.

Kako je dodao, da nije bilo ovog rebalansa ne bi bilo sređivanja nekih situacija u javnim komunalnim preduzećima, kao ni regulisanja ogromnih dugova opštinama koji su nagomilavali decenijama.

- Gradska uprava je prvi put uzela na sebe da pomogne opštinama koji su direktno korisnici budžeta grada Beograda. Puno toga je urađeno. Da nije rebalansa ne bi bilo za Novu godinu vaučera za decu - rekao je Šapić.

Najavio je i da će na šetalištu Lazaro Kardenas biti nastvaljeni radovi.

- Mislim da smo uradili puno stvari. Da li je neko drugi mogao više? Verovatno jeste, ali je neko moga i manje - dodao je Šapić.

Uskoro licitacija za lokacije splavova na Savskom šetalištu

Šapić izjavio je danas da će Savsko šetalište, gde se nalazi najveći broj splavova od kojih se ne vidi reka, prvi biti regulisan u okviru uređenja priobalja u Beogradu. "Upravo sada radimo na toj skici i na planu lokacija za splavove, i oni će biti dati javnosti na uvid čim budu bili gotovi. I građanima i onima koji imaju splavovove i onima koji nemaju, da mogu da licitiraju i da se jave za lokaciju koja će da bude određena u skladu sa našim planom", rekao je Šapić. Oni koji na licitaciji ne dobiju svoje mesto, dodao je Šapić, biće u obavezi da u roku od mesec dana uklone svoj splav. "Ukoliko ga oni ne budu uklonili, mi ćemo sa rečnom policijom, najverovatnije i vojskom odnositi te splavove. Čekamo da se formira vlada da bismo napravili taj ugovor. Već smo odredili lokaciju gde će oni biti odlagani", kazao je on. Po njegovim rečima, nakon dobijanja tog mesta, grad će za odredjenu nadoknadu obezbediti i vodu i struju i čišćenje okolo. "Pored toga ćemo posebno da sredimo Savsko šetalište. Ideja nam je da ako možemo da imamo pored Beograda na vodi možda i najlepše šetalište u ovom delu Evrope, da to možemo da imamo duž svih naših obala, gde god to uslovi dozvoljavaju", rekao je gradonačelnik.