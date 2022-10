Počinje sajam knjiga u Beogradu pod sloganom 'Povratak napisanih'

Na Beogradskom sajmu danas, nakon dve godine pauze zbog pandemije korona virusa, počinje 65. Medjunarodni sajam knjiga pod sloganom "Povratak napisanih".

Manifestaciju, na kojoj će do 30. oktobra učestvovati više od 400 direktnih izlagača, kao i isto toliko suizlagača i firmi iz Srbije i inostranstva, otvoriće pisac i akademik Dušan Kovačević.

Svečano otvaranje sajma je u 18 časova, ali posetioci mogu da dodju već od 10 sati.

Zemlja počasni gost sajma je Rumunija, pa će se beogradskoj publici predstaviti više od 30 rumunskih autora.

Na sajmu će pored domaćih učestvovati i izdavači iz Crne Gore, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Italije, Madjarske, Nemačke, Belorusije, Rusije, Kine, Irana, Švajcarske, Maroka, Egipta, Indije i Poljske.

Gosti sajma će u ime zemlje počesnog gosta pozdraviti rumunski pesnik i pisac Mirče Dinesku, a gosti manifestacije biće izmedju ostalih i pisci Ajfer Tunč iz Turske, Patrik Beson iz Francuske, Djovani Dozini iz Italije i Djordje Matić iz Hrvatske, najavili su organizatori.

Ovogodišnji program sajma je koncipiran u sedam celina koje su posvećene savremenoj književnosti i izdavaštvu, aktuelnoj teorijskoj i kritičkoj misli, uredjivanju i opremanju kjiga, kao i odnosu savremenih medija prema knjizi.

Biće postavljene i izložbe posvećene Vasku Popi, Borislavu Pekiću i Žoše Saramagu.

Sajam će, od 24. do 27. oktobra, raditi od 10 do 20 sati, a od 28. do 30. oktobra od 10 do 21 sat.

Pojedinačna ulaznica za sajam je 300 dinara, kolektivna ulaznica plaćaće se 200 dinara, a cena parkinga biće 150 dinara po započetom satu.

