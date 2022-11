IZMENE U REDU VOŽNJE ZA DAN PRIMIRJA: Vozila na minibus ekspres linijama neće saobraćati!

Zbog državnog praznika – Dana primirja u Prvom svetskom ratu, u petak, 11. novembra, na svim gradskim, prigradskim i lokalnim linijama, na kojima vozila saobraćaju u okviru integrisanog tarifnog sistema, biće primenjeni redovi vožnje za subotu.

Vozila na minibus ekspres linijama neće saobraćati tog dana, osim na liniji A1 (Trg Slavija – Aerodrom "Nikola Tesla"), na kojoj će biti primenjen red vožnje za radni dan, navedeno je u saopštenju Sekretarijata za javni prevoz.

Izmena reda vožnje na autobuskoj liniji 44Prilikom redovnog održavanja Ulice Žorža Klemansoa, na delu od zone semaforisane raskrsnice sa Dunavskom ulicom do spajanja sa Dunavskom ulicom kod Luke "Beograd", od 8. novembra, od 22 časa, do 20. novembra doći će do promena u radu linije 44, saopštavaju iz Sekretarijata za javni prevoz.

Vozila sa linije 44 će saobraćati na delimično izmenjenoj trasi tokom izvođenja pomenutih radova u oba smera sledećom trasom: Železnička stanica "Dunav stanica" – Poenkareova – Klanički kej – Viline vode /Tempo/ – Dunavska – Luka "Beograd" – Žorža Klemansoa – Dunavska – Knežopoljska – Venizelosova i dalje redovnom trasom.

Na izmenjenom delu trase, vozila će koristiti sva postojeća stajališta JGS-a.