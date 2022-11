U Opštini Stari grad do 16. decembra prijave za Novogodišnji paketić

Gradska opstina Stari grad otvorila je konkurs za prijavu za novogodisnje paketice, koji će trajati do 16. decembra, a do sada je prijavljeno 1.479 dece.

“Mogućnost prijave imaju svi roditelji ili staratelji sa prebivalištem na teritoriji opštine Stari grad, koji poseduju karticu 'Stari grad misli na tebe', kao i roditelji dece koja pohađaju osnovnu školu ili predškolsku ustanovu na teritoriji opštine”, rekao je za Tanjug Radoslav Marjanović, predsednik GO Stari grad. Deca uzrasta do 15 godina, kako je naveo, imaju pravo prijave samo ukoliko su učenici osnovne škole. “Pripremljen je bogat novogodišnji program koji počinje 20. decembra koncertom za bebe i trajaće do 29. novembra. Dodela paketića biće 27, 28. i 29. decembra”, rekao je Marjanović.