Šapić: Predloženi budžet tretiraće sve građane jednako

Gradonačelnik Beograda Aleksandar Šapić izjavio je danas, na sednici Skupštine grada Beograda, da je predloženi gradski budžet u iznosu od 205,54 milijardi dinara budžet brige o ljudima koji će suštinski promeniti život svih Beograđana.

„Ovaj budžet biće istorijiski, tretiraće sve građane na jednak način, i verujem da se niko, bez obzira ko će sutra voditi Beograd, neće usuduti da ukine te odluke“, poručio je Šapić. Pre svega, gradonačelnik je rekao da će od 1. septembra sledeće godine pohađanje vrtića biti besplatno za svu decu, bilo u državnim ili privatnim vrtićima, da će svi učenici osnovnih i srednjih škola u Beogradu sledeće školske godine besplatno dobiti nove udžbenike. „Usluga vrtića izuzetno mnogo košta, ali je vredna. I ovo je istorijska odluka i ja sam srećan što je Beograd došao u situaciju da ima gradsku upravu koja je u stanju da tako nešto sprovede. To su do sada imali Novi Sad, Raška, Ruma“, naveo je gradonačelnik. Šapić je rekao da će prva stavka biti formiranje isturenih odeljenja Komunalne milicije ili Beogradskih ličnih na 101 punktu, od čega u 78 u gradskim, a 23 u rubnim opštinama. „Biće potreban dodatan broj ljudi, ali to je sve u službi dodatne sigurnosti i bezbednosti i dodatne uslužnosti prema Beograđanima.Komunalna policija, ili Beogdradski lični počeli su da se kreću oko obdaništa, škola, parkova. Uveli smo potpuno nov pristup regulisanju buke, gde ima značajnih poboljšanja, jer smatramo da Beograđani moraju da budu prioritet“, istakao je Šapić. On je dodao da se nada da će uspeti da postave te objekte sledeće godine, a ako ne, rekao je , postavićemo ih 2024. „Beograd neće biti isti, biće mnogo sigurniji, bezbedniji i uslužniji, Beograđani će imati pripadnike svoje službe na ulicama blizu sebe na usluzi i to će kvalitativno da poboljša život građana, a to nema najveći broj gradova u Evropi“, smatra gradonačelnik. On je rekao da će biti uveden jedinstveni broj 11011 i nada se da će to biti završeno početkom sledeće godine u cilju što kvalitetnijih usluga da bi, kaže, Beograđani mogli samo na jednom broju da dobiju sve informacije, da se informišu ili prijave nešto. Mi ćemo, kazao je, na taj način, lakše vršiti kontrolu svih službi i preduzeća i kvalitet usluga koje pružaju. Takođe, gradonačelnikk najavljuje da će Grad obezbediti interaktivne table. „Videćemo da li to možemo da uradimo za godinu dana, da stoje u svakom ulazu informativna tabla Grada Beograda na kojoj će građani moći da vide sve informacije koje ih zanimaju, posebno specifične stvari za njihov kraj kao što su isključcenje struje, vode, radove, da mogu to u svom ulazu da vide“, poručuje prvi čovek prestonice. Najavio je i aktiviranje Beogradske kartice, po ugledu na Novobeogradsku karticu, samo sa daleko većim mogucnostima. Zahvaljujući Beogradskoj kartici, dodaje, delićemo vaučere kroz nju a ne kroz škole, jer će svaki Beograđanin, uključujući i decu, imati Beogradsku karticu. Svako će, objašnjava Šapić, imati svoj QR i svako će moći da iskoristi benefite koje im je Grad omogući putem vaučera i uz popuste koje smo obezbedili. „Na Novom Beogradu smo imali popuste 5-50 odsto, a ja verujem da ćemo preko Beogradske imati i veće. Kroz Beogradsku karticu obezbedićemo da sledećeg leta svi otvoreni bazeni budu besplatni za sve Beograđane. Da pokušamo da motivišemo Beograđane da idu na bazene i žive što zdravije. To je rađeno u Novom Beogradu i bio je ogroman odziv. Verujem da će Beogradska kartica postati najvredniji dokument koji će Beograđani nositi u svom novčaniku“, rekao je Šapić. On isitče da su predlogom budžeta značajno uvećana sredstva za sport i kulturu, jer to, ističe, ne sme da bude deo tržišta. U okviru budžeta za sport biće nadoknađena sredstva bazenima za besprlatno korišćenje leti, biće rekonstrukcija više sportskih centara, a budžet za kulturu povećan je za 18 odsto. Gradonačelnik je najavio rekonstrukciju više saobraćajnica, pre svega kompletna rekonstrukcija i proširenja Glavne u lice u Zemunu, rekonstrukciju ulica Maksima Gorkog i Drajzerove, produženje ulice Zorana Đinđića i spajanje sa Vladimira Popovića gde se započinje izgradnja velike saobraćajnice koja treba da spoji ulicu Vladimire Popovića sa Bulevarom Nikole Tesle, gde će se krenuti u rušenje fabrike Rade Končar i na taj način, navodi Šapić, spojićemo Zemun i Novi Beograd i na tom mestu i to će značajno promeniti saobraćajnu sliku grada. „Sprovešće se javna nabavka za podvožnjak za Bulevar umetnosti koji ulazi u Bulevar Crvene armije, koji će suštinski promeniti saobraćaj na Novom Beogradu i otčepiti Jurija Gagarina i Omladinskih brigada. Ući će se u povezivanje Grčke i Surčinske ulice, nastaviće se radovi u Bulevaru Patrijarha Pavla gde su probijeni svi rokovi“, navodi gradonačelnik. Najavio je gradnju parking mesta u Bulevaru Milutina Milankovića po uzoru na Bulevar Zorana Đinđića, početak rekonstukcije Trga Nikole Pašića, izgradnju i rekostrukciju pijaca u Obrenovcu i Lazarevcu, rekonstukciju Kalenić pijace, Buvlje pijace na Miljakovcu, te završtak podzemne garaže kod Pinkija i u Skerlićevoj ulici. Biće izgrađeno više desetine kilometara vodovoda u naselju Šangaj, kanalizacija u Kumodražu, izgradnja vodovoda Makiš-Mladenovac, kanalizacije na levoj obali Dunava, a krenućemo u izgradnju četiri vrtića, nabrojao je Šapić. Takođe, budžetom je predviđena rekonstukcija Muzej grada Beograda, koji će od sadašnjih tri hiljade kvadrata imati 17 hiljada.