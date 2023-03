Zbog planiranih radova na vodovodnoj mreži na teritoriji opštine Vračar, u utorak od 8.30 do 18 časova, bez vode će ostati potrošači u ulicama Vojvode Hrvoja, Sime Igumanova (od Politove do Bjelanovićeve), Mihaila Gavrilovića (od Sime Igumanova do Vojvode Hrvoja) i Politove.