Šapić: Rekonstrukcija Višnjičke menja saobraćajnu sliku grada

Gradonačelnik Beograda Aleksandar Šapić obišao je danas radove na rekonstrukciji Višnjičke ulice. On je istakao da će nakon rekonstrukcije ova važna saobraćajnica dobiti dodatnu traku za redovan saobraćaj u oba smera kao i žutu traku za kretanje vozila javnog prevoza što će suštinski promeniti život građana ovog dela grada.

Šapić je rekao da je suština da je ovaj deo grada tokom poslednjih godina postao jako opterećen, od kada su otvoreni tržni centri uz naseljavanje velikog broja ljudi.

– Svako ko ovuda prolazi zna da su gužve ogromne, bilo u pravcu grada ili Višnjičke banje. Ovde ne postoji žuta traka koja je rezervisana za gradski prevoz, a rekonstrukcijom ćemo dobiti po jednu traku sa obe strane ulice, kao i potpuno autonomnu traku za javni prevoz. To bi trebalo značajno da olakša kretanje vozila gradskog saobraćaja u ovom delu grada. U dogovoru sa saobraćajnim stručnjacima predviđen je minimalan broj „presecanja” Višnjičke ulice koji su do sada usporavali saobraćaj. Daćemo sve od sebe da najveći deo radova bude izveden tokom leta, a kada god bde moguće radićemo tokom noći i vikenda. Do kraja godine čitava Višnjička ulica, do kružnog toka na Bogosloviji, biće proširena sa po jednom trakom sa svake strane, dok će Ulica Mije Kovačevića dobiti jednu novu traku pa će se, kao u Ulici kneza Miloša, smer u novoj traci menjati u skladu sa potrebama – istakao je Šapić.

Šapić je naglasio da su radovi počeli pre nekoliko dana i da će posao biti izvođen u fazama.

– Očekujemo da kompletna rekonstrukcija bude završena do kraja kalendarske godine. U pitanju je izuzetno prometna ulica zbog čega ćemo obaveštavati javnost i potruditi se da što manje utičemo na odvijanje saobraćaja. Predviđeno je da se radovi obave u tri faze, od kojih će prva, koju sada počinjemo, imati četiri pod-faze. Prva pod-faza podrazumeva rad na potezu od Mirijevskog bulevara do puta za Adu Huju u dužini od oko 400 metara i trebalo bi da bude završena do kraja marta. Druga pod-faza, od puta za Adu Huju do Diljske ulice, nakon toga od Diljske do ulaza u garažu TC „Big fešn“ i četvrta pod-faza od ulaza u garažu TC „Big fešn“ do Ulice vojvode Micka Krstića – precizirao je Šapić.

Prema njegovim rečima, druga faza rekonstrukcije obuhvata rastojanje od Ulice vojvode Micka do raskrisnice sa Ulicom Mije Kovačevića.

– U toj fazi ćemo biti sinhronizovani sa Elektromrežom Srbije jer bi oni trebalo da postave veliki energetski kabl koji se izmešta. U drugoj fazi će radovi koje obavljamo biti dosta uslovljeni radovima Elektromreže, ali imamo određene garancije da bi trebalo da budu gotovi do kraja leta. Treća faza je od Mirijevskog bulevara do raskrsnice sa Slanačkim putem, gde se formira trokraka kružna raskrsnica, a dužina poteza koji se radi u ovoj fazi je 420 metara – dodao je Šapić.

On je naglasio da rekonstrukcije poput ove suštinski menjaju svakodnevni život Beograđana.

– Pokušavamo da pronađemo sve opcije u gradu gde je moguće da rekonstrukcijom dobijemo nove trake i tako olakšamo funkcionisanje saobraćaja. Ne bi trebalo zaboraviti da se ovaj potez nalazi i na trasi prve linije metroa, koja onda i konačno potpuno rasteretiti saobraćaj u ovom delu grada – zaključio je Šapić.

Obilasku su prisustvovali gradski urbanista Marko Stojčić, v. d. direktora JKP „Beograd-put” Vuk Janković i v.d. direktora JP „Putevi Beograda” Aleksandar Milentijević.