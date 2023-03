DA LI I VI TO RADITE? BEOGRAĐANI U GSP-U PRIMETILI NEOBIČAN FENOMEN: Buknule mreže zbog pitanja što se pola busa prekrsti kad prođemo pored crkve

Posvećenost veri ili preuzeto pomodarstvo, reči su koje od jutros provejavaju na društvenim mrežama, nakon što se povela rasprava o tome da li je ispravan ili ne čin u kojem se putnik u gradskom autobusu prekrsti kad iz vozila vidi crkvu.

Tako je jedan od nas to pitanje postavio na domaćem delu foruma Redit, iznevši stav na tu temu. Muškarac koji se predstavio kao vernik na ovaj čin nije gledao blagonaklono, te je ubrzo nastao pravi haos u komentarima.

"U poslednje vreme, primećujem ovaj barem meni nepotreban momenat gde se pola busa prekrsti kad prolazimo pored crkve. Vernik sam i smatram da svi imaju pravo da veruju ili obrnuto. Samo mi je ovo preterivanje. Veru nosimo u sebi. Koje je vaše mišljenje?", napisao je.

Ubrzo su krenuli da se nižu komentari, u kojima se išlo od pojašnjenja fenomena pa do, reklo bi se, ekstremne generalizacije i klasifikovanja vernika.

"Posebna sorta su one huliganske glavudže, napucani mišićima, otkidaju glave za doručak, lemaju se, diluju.. Al pored crkve tri prsta bajo moj.", glasio je jedan od takvih komentara.

Sa druge strane, bilo je i ateista koji su branili slobodnu volju vernika, te u ovom gestu, nisu videli ništa loše, za razliku od same objave inicijatora objave.

"Po meni vi vernici često umete da budete jako isključivi po tome na koji način će ko da veruje. Ako će da se prekrsti dok prolazi pored crkve neka ga, ako neće ne mora, ako veruje a ne ide u crkvu ok, ako ide ok isto. Ne znam je l bitno to toliko ko šta radi i na koji način percipira veru, ako je dobar s Bogom. Okle znam, ja sam agnostik", napisao je ovaj mladić, prenosi Blic.

Uz krštenje u prolazu pored crkve, reditori iz Srbije su naveli još nekoliko primera kojima po njihovom shvatanju, nema mesta u religiji i kontaktu sa Bogom.

Srbin na letovanju video da tako rade i Grci

Da Srbija nije usamljen slučaj, te da se dešava isto i u drugim zemljama, pokazao je slučaj iz života jednog Srbina, koji je prvi put video da se ljudi krste u autobusu dok je bio u Grčkoj.

"Leto 2019. otišao sa porodicom u Solun. Ulazimo u gradski autobus. U jednom momentu prolazimo pored crkve i svi putnici u autobusu se krste. Kod Grka je to očigledno nešto uobičajeno. Ja se takođe krstim kad prođem pored crkve i pomolim u sebi. Ne vidim preterivanje u tome. Mi smo se kao narod usled vladavine komunizma dosta udaljili od vere, pa i nismo navikli na mnoge stvari i čudimo se nekim običajima. Ne kažem da moramo svi da se krstimo kada prolazimo pored crkve ali ako se neko tako oseća neka se krsti.", napisao je na kraju rasprave ovaj reditor.

"Ljudi su previše utripovani da Bog radi putem milion nebitnih, iracionalnih stvari. Tipa ovo, ili da ne sme da se uključi mašina na crveno slovo i još milion sličnih sujeverja. Brate, jel stvarno mislite da je Bogu bitno ovo i da će da vas kažnjava zbog ovih sitnica? Prosečan čovek u danu počini jedno 100 grehova i ne pokaže trunku pokajanja, a misli da je greh ako se ne prekrsti kad vidi crkvu", napisala je ova reditorka.

Mnogima nije bilo jasno zbog čega se ljudi krste, navodeći kako su takvu praksu do sada videli samo u Beogradu.

"Meni samo to nije jasno, što iz autobusa... Svako zna da je to običaj kad se ulazi u crkvu i okrenuti se kad izlaziš... Ali iz busa to sam prvi put video u Beogradu lol.", zapitao se ovaj reditor.

U jednom od komentara, korisnici su pokušali da objasne ovaj ustaljeni običaj kroz druge religije.

"Muslimani se po 3-4 puta na prostirci mole u pravcu Meke, pa šta? Nikad mi nije bilo jasno što to kome smeta? To što ja ne osećam potrebu, ne znači da neko drugi neće. Što se mene tiče, ko oseća potrebu, nek' se krsti klanja, meditira... Nekima je možda teško u životu pa se tako smiruju, vremena su generalno tmurna i teška.", glasilo je mišljenje ovog muškarca.

Budući da je među onima koji se najviše krste iz autobusa koji prolaze pored crkvi, najviše tinejdžera, jedan od reditora je izneo svoje mišljenje, kako oni i nisu svesni šta rade.

"Uopšte ne mislim da sam čin molitve i stavljanja krsta na sebe predstavlja nešto što nije za svet i da se isključivo treba činiti u privatnosti. Dođe svakome u životu momenat da je teško pa se na neki način smiruje i snaži molitvom. Samo mi ta masovnost nekako deluje neukusno. Sumnjam da tinejdžeri imaju toliko problema i da su usmereni ka Bogu...". napisao je.

Ne smeta čin, ali smeta mesto

Nerazumevanje na ovaj čin, moglo se videti skoro na svakom drugom komentaru ispod objave. Neki su navodno pričali i sa sveštenicima na tu temu, a odgovor koji su dobili jeste da je sve krenulo krajem prošloga veka.

"Kao i svi glupi narodni običaji videli ljudi da to rade neki ljudi i onda krenuli i oni to da rade, ne znaju zašto. Možeš da pitaš nekog ko to radi, neće znati da ti kaže zašto. Sveštenik koji dolazi kod mene gajbi da sveti vodicu kaže da pojma nema ali da on misli da je krenulo sredinom devedesetih. To je isto kao stajanje u redu u prodavnici, baš obrati pažnju kada sledeći put budeš išao. Ljudi ne znaju kako se stoji u redu, nabijaju ti se dokle god mogu, bukvalno da budu 3 cm od tebe. Pre neki dan sam se okrenuo kada je neka devojčica razbila teglu u Maxiju, za malo nisam poljubio lika iza mene", napisao je ovaj reditor.

Dok je nekima smetao sam čin, drugima je smetalo mesto gde se on vrši. Naime, kako je naveo jedan od reditora, najviše mu smeta kada neko počne da se krsti pored njega u punom basu.

"Neka radi šta hoće u svojim kolima ali brate moj u busu si u kome ne može da se diše, opalio si me laktom dvaput, plus ti imaš 190 a ja 175, gledam samo kad će neko da mi nabije staklo iz naočara u oko. To su ti oni šatro vernici koji se Boga ne sete danas 10 puta kad zgreše ali se eto ispred svake crkve prekrste jer im je onda sve oprošteno Kao kad poste, ne jedu masno ali zato loču alkohol, je** majku svima redom, nikom ne žele ništa osim svega najgoreg i šacuju kumu i svastiku dok ga češkaju", napisao je ovaj reditor.

