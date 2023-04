PRIHVAĆENE SUGESTIJE GRAĐANA! Šapić: Nova platforma javnog prevoza po nižim cenama

Gradonačelnik Aleksandar Šapić prihvatio je sugestije građana i naložio Sekretarijatu za javni prevoz da delimično izmeni predloge u vezi sa pojeftinjenjem javnog prevoza u Beogradu. Novina u odnosu na jučerašnju najavu jeste to da će se dodatno smanjiti cena mesečne karte za jednu zonu, kao i niža cena vremenske karte od 90 minuta.

– Teritorija grada više neće biti podeljena na četiri zone sa sedam tarifa, već će ubuduće grad biti podeljen na dve zone i postojaće dve tarife. Nakon sugestije brojnih korisnika koji su mi se juče javili, vremenska karta za 90 minuta ostaje, ali smo odlučili da joj smanjimo cenu. Koštala je 89 dinara, a sada će i u zoni A i u zoni B biti 50 dinara, što je skoro duplo manje.

Celodnevna karta za obe zone, koja će moći da se koristi za teritoriju čitavog grada, koštaće samo 200 dinara, što je najveće pojeftinjenje, jer je do sada za sve zone bila 750 dinara. Karta za sedam dana koštaće samo hiljadu dinara, a ranije je za pet dana koštala 2.390 dinara. Sledeća velika stvar jeste cena mesečnih karata, koja se kretala od 2.990 do 4.990 dinara, u zavisnosti od zone. Sada će zona A ili zona B biti 2.500 dinara, a obe zone 3.500 dinara – istakao je Šapić.

Predlog je da godišnja karta košta 25 hiljada za jednu zonu, odnosno 35 hiljada za obe zone, dok je do sada bila 36 hiljada za jednu, odnosno 54 hiljade za sve zone.

– Osim osnovaca, pravo na besplatan prevoz imaće i srednjoškolci, koji su do sada plaćali između 1.090 i 1.730 dinara. Sugrađani koji imaju više od 65 godina bili su u obavezi da jednom godišnje odu na prodajna mesta i da po ceni od 417 dinara dobiju godišnju kartu. Sada više neće imati tu obavezu već će im karta biti besplatna i doživotna – istakao je Šapić. Kada je reč o povlašćenim kategorijama, kojih je do sada bilo nekoliko desetina, imale su obavezu da plaćaju od 1.090 do 2.490 dinara. Sve kategorije su zadržane, samo je cena linearno smanjena i iznosiće samo hiljadu dinara, istakao je Šapić.

Do sada je karta dopunjavana na kiosku, a sada niko više neće imati obavezu da ima kartu, već će naprosto na kioscima dopuniti telefon i posredstvom SMS poruke plaćati javni prevoz. Naravno, oni koji imaju postpejd telefonski račun neće čak ni to morati da rade. Ko bude želeo da ima aplikaciju, ona će mu omogućavati da brže i lakše plaća prevoz, kao i da se prijavi ukoliko spada u povlašćenu kategoriju, naveo je Šapić.

– Novi sistem javnog prevoza ne samo što će višestruko da pojeftini prevoz nego će ga značajno pojednostaviti i uprostiti. Daće nam priliku da postavimo novu platformu kako bi javni prevoz bio daleko bolji, svrsishodniji i efikasniji, te da pokušamo da zajedničkim snagama ispravimo neke stvari koje su poslednjih dvadeset godina sprovođene na način na koji možda nije trebalo da se radi – zaključio je gradonačelnik Šapić.