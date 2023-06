Nakon svađe u saobraćaju UZELA MOTKU U RUKE! Beograđanka nije htela da se pomeri pred kolima, a onda je usledio HAOS

Na društvenim mrežama pojavio se snimak nesvakidašnjeg obračuna koji je izazvan verovatno nesporazumom i saobraćajnom nekulturom, kada je u Beogradu jedna dama za volanom odbila da se malo pomeri u uskoj ulici i omogući prolaz ženama koje su bile u drugom vozilu.

Da su samo razmenile nekoliko reči i otišle svojim putem, pa i nekako, ovako je došlo do pravog incidenta.

Iako se na snimku ne vidi tačno kako je taj okršaj počeo i ko je stvarno kriv, jasno se vidi koliko je to razbesnelo dve žene koje su bile zajedno u kolima. Najpre je jedna od njih izašla i stala ispred auta čija vlasnica nije htela ni malo da se pomeri, kako bi se mimoišle u uskoj ulici. To što tu stoji nije posebno dotaklo drugu ženu koja je samo stisnula papučicu za gas i krenula na nju. U to se čulo kako žena tvrdi da joj je vozilo ogrebano i da je oštećeno.

Tada je sasula i salvu uvreda na ženu koja nije odustajala od toga da je pregazi, a onda je u pomoć priskočila prijateljica koja je ponela malu drvenu motku ako treba i da fizički to razreše.

Njih dve su iz dame potekla salva uvreda na račun bahate vozačice a prijateljica joj je pritekla u pomoć spremna i fizički da se obračuna sa njom. Tad su i otvorile vrata i počele dodatno da viču pa su se malo primirile, ali su slikale registraciju i na kraju senkako i razišle.

Autor: