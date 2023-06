EKSTREMNI SPORTOVI I EKSTREMNA KULTURA SAMO NA RED TVu u EMISIJU „NE ZNAM DI TERAM“!

Ljubitelje prave urbane kulture čeka ozbiljna poslastica.

Svi koji su ikada imali dodir sa urbanom kulturom grada, znaju ko je Miloš Pavlović aka Paja skejter aka Paja Kobazz. Čoveka koji je najstariji, ali i dalje najbolji domaći skejter, pokretača skejtbordinga u Srbiji ali i u regionu, možemo videti i u ulozi di-džeja, a sada ova gradska faca na RED TVu pokreće nešto sasvim novo i zanimljivo. Od petka 23.06. u 19 časova u premijernom terminu, počinje sa prikazivanjem emisija „Ne znam di teram“ na RED TVu, čiji je autor i voditelj baš Paja, a gradivo možete utvrditi, ili eventualno nadoknaditi propušteno u repriznom terminu subotom u 13 časova.

Emisija, pretežno namenjena mladima – ali i svima koji se tako osećaju. „Ne znam di teram“ svetlost dana prvi put ugledala je početkom dvehiljaditih na TV Metropolisu, tadašnjem simbolu mlade i urbane televizije. Paja Kobazz, koji se skejtbordingom bavi preko tri decenije, poželeo je da od ovog petka u svojoj emisiji “Ne znam di teram” na RED TVu, neke nove klince zaitrigira skejtbordinogom, hip-hopom, takmičenjima u ekstremnim sportovima, putovanjima i celokupnom urbanom pričom koja jeste deo njegovog lajf stajla koji autentično živi.

U prvoj epizodi emisije “Ne znam di teram” imaćemo priliku da vidimo put do Sofije, gde je Paja sa svojom ekipom krenuo na koncert rep sastava Souls of Mischief – koji su proslavljali 30 godina rada. Pala je neizostavna vožnja na čuvenom mestu za vožnju – NDK, za koje iskusni skejteri kažu da je jedno od najjačih mesta za vožnju u Evropi. Naši momci su bili orni to i da provere. Odlazak u skejt šop u Sofiji, bioje neizostavan deo puta, a Paja i ekipa sa gledaocima emisije “Ne znam di teram” podelili su i svoje impresije o glavnom gradu Bugarske.

U delu emisije koji se zove Ekstremne vesti, između ostalog, imali smo priliku da saznamo da od 18. do25. juna u Rimu počinju kvalifikacije za Olimpijadu, koja će se održati u Parizu 2024. godine.

Mile Romčević, u kratkom prilogu, ljubitelje B Mixa učio je trik Bunny Hop.

Paja, kao veliki zaljubljenik u snowboarding, gledaocima je prikazao i kako je izgledao poslednji ekipni spust na Staroj Planini.

U oktobru 2022.godine postavljena je rampa na jednom od najvećih festivala patika – Sneakerville. Takmičio se veliki broj kako mlađih, tako i starijih i iskusnijih skejtera iz Beograda i okoline, a Paja se potrudio da prenese delić sjajne afmosfere i još boljih vratolomija.

Ovo su samo tizeri šta nas sve čeka u prvoj emisiji “Ne znam di teram” na RED TVu. Ne propustite najbolji spoj ekstremnih sportova i ekstremne zabave koji od ovog petka prete da vas drže prikovane uzvelike ekrane, a nakon emisije možda izazove da probate i neki skejterski trik.

Autor: S.P.