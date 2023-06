LEGENDA SRPSKOG SKEJTBORDINGA DONOSI ALTERNATIVNU SCENU NA VELIKE EKRANE U EMISIJI „NE ZNAM DI TERAM“ NA RED TVu!

Prava doza adrenalina i dobre muzike.

Miloš Pavlović, čovek koji je u skejtbordingu preko tri decenije, poznatiji u gradu, ali i šire kao Paja skejter ili Paja Kobazz od prošle nedelje pravo je osveženje na RED TVu sa svojom emisijom o ekstremnim sportovima i ekstremnoj kulturi - „Ne znam di teram“. Svakog petka premijerno od 19 časova na RED TVu, zaljubljenici u alternativnu scenu imaće priliku da uživaju u dvadesetak minuta neverovatne zabave, a propušteno gradivo mogu da nadoknade subotom od 13 časova na RED TVu.

Nekada je ova emisija bila zaštitni znak TV Metropolisa, čuvene televizije koja je krojila interesovanja mladih početkom dvehiljaditih, a sada je došlo vreme da RED TV, kao simbol mlade televizije koja opipava puls novih generacija, bude domaćin emisije "Ne znam di teram" koja se razvijala kroz vreme - ali uvek bila verna skejtbording kulturi i svemu što ona sa sobom donosi.

U prvoj epizodi imali smo priliku da vidimo Paju kako je sa svojom ekipom krenuo u Sofiju na koncert legendarne rep grupe Souls of Mischief – koji su proslavljali 30 godina rada, a naravno nisu propustili priliku da se provozaju na čuvenom mestu za vožnju – NDK. U drugoj epizodi emisije “Ne znam di teram” na RED TVu – imaćemo priliku da vidimo nastavak ovog sjajnog putovanja.

Tu su i nezaobilazne Ekstremne vesti gde smo, između ostalog, saznali da je Srpska skejt i roler federacija objavila listu mogućih mesta u kojima će biti organizovana takmičenja. Prvi grad na listi je Užice, zatim Čačak, Sombor, Kruševac, Novi Sad, a ako se stvore uslovi i Beograd.

Paja nam je pripremio i više nego interesantnu intervju-vožnju sa Banetom Debelim – legedom skejtbordinga. Bane je objasnio svoje početke, šta mu je bio prelomni momenat da bi shvatio da je skejtbording sve za njega, ali i zašto je počeo ponovo da vozi skejt. Posebno zanimljiv podatak je taj da je Bane zapravo bio Pajin uzor, tako da je više nego sjajno videti uzora čoveku koji je već jako dugo idol u skejtbordingu mnogim generacijama.

U emisiji “Ne znam di teram” imaćete priliku da vidite i spust na Durmitoru skejtbordom niz drum, u downhill tehnici.

Turneja benda Souls of Mischief se završila baš u Sofiji i to koncertom u NDK club live, koji su Paja i ekipa posetili. Tim putem ovaj andergraund hip-hop bend proslavio je neverovatnih 30 godina rada, ali i 50 godina hip-hopa. Paja je radio intervju sa A-Plusom iz benda Souls of Mischief, a razgovor je počeo pitanjem da li su oni kao bend svesni uticaja hip-hop muzike na skejtbord videe. Šta je još A-Plus otkrio Paji saznaćete uskoro drugoj emisiji “Ne znam di teram” na RED TVu.

Momci su se vratili u Srbiju i spremili su opasan sadržaj koji ćemo imati prilike da vidimo u narednom periodu. Do tada - ne zaboravite da u petak u 19 časova budete uz vašu novu omiljenu emisiju na RED TVu “Ne znam di teram”, a za svaki slučaj imajte na umu da je reprizni termin subotom u 13 časova. Dobra vest je i da svaku epizodu možete u celosti da pogledate, nakon premijernog prikazivanja, i na RED TV Youtube kanalu. Ne propustite ekstemnu zabavu koja će vas inspirisati na ekstreman provod.

Autor: S.P.