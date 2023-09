POMOGLI U TRCI ZA ŽIVOT: Drama sa srećnim krajem - Policajci iz Borče spasli bebu sa potresom mozga

Herojska trka za život odigrala se prošlog četvrtka od Pančevačkog puta do Urgentnog centra, kada je uz pomoć dvojice policajaca spasen život bebe, jednogodišnjeg dečaka.

Dete je kod kuće palo sa stolice i zadobilo povrede glave, pa su članovi porodice seli u kola sa mališanom i zaputili se hitno u Urgentni centar. Na Pančevačkom putu, kao i obično, gužva. Zabrinuti ujak nije imao izbora i na semaforu je zatražio pomoć od dvojice policajaca u vozilu koji su se našli na tom mestu i - dobio je. Epilog je odličan, detetu sa potrezom mozga spasen je život. Policijska pratnja omogućila je ujaku da za svega nekoliko minuta stigne do Urgentnog centra.

U četvrtak oko 19.40 policijski automobil zastao je na semaforu, a iz vozila koje je stalo pored njih jedan čovek zatražio je pomoć. On je dvojici mladića, koji rade u policijskoj ispostavi u Borči, objasnio da je sin njegove sestre životno ugrožen i da dete ne daje znake života, a zatim ih pitao da li ikako mogu da im pomognu da stignu do Urgentnog centra. Policajci nisu oklevali, dali su gas, a za njima je na ovu trku za život krenuo i ujak jednogodišnje bebe.

I u Mihajla Pupina Saobraćajni policajci su u aprilu spasli bebu koja se gušila. Majka deteta pozvala je Dežurnu službu saobraćajne policije i rekla im da je krenula u Univerzitetsku dečju kliniku Tiršova i da je zaglavljena u saobraćaju. Ona se na putu ka bolnici našla u saobraćajnom kolapsu na Bulevaru Mihajla Pupina. Patrola saobraćajne policije brzo je stigla i pod pratnjom pomogla majci i bebi da stignu do Tiršove.

- To su dva mlada momka. Oni su uspeli da stignu od Pančevačkog puta do Urgentnog centra za pet minuta - rekao je naš sagovornik, upoznat sa akcijom spasavanja. - Kada smo kasnije pričali sa njima, rekli su da nisu razmišljali. Vodila je misao da daju sve od sebe kako bi spasli dete. I najviše su brinuli o tome da li će stići do Urgentnog centra na vreme. Posle smo saznali da je dete imalo jak potres mozga. Kao da ih je sam Bog poslao da stanu na semafor pored nas.

Kako nam je ispričao naš sagovornik, mladići koji su učestvovali u ovoj borbi za život, nisu hteli da uznemiravaju porodicu dečaka.

- Oni nisu želeli da ih zovu kako im ne bi smetali, ali ih je zanimalo kako je dete. Srećom, ujak deteta javio se posle par sati i obavestio ih da je dečak dobro. Mladi policajci su bili srećni što su uspeli da spasu dete - rekao je naš sagovornik.

