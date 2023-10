OD OVOG SNIMKA PODILAZI JEZA! Pogledajte haos u CENTRU BEOGRADA: Sekli drvo, a onda... HAVARIJA! (VIDEO)

Sečenje drveta u centru Beograda umalo se završilo kobno po jednog "drvoseču" nakon što je obaranje stabla između dve zgrade pošlo po zlu.

Snimak je objavljen na Tviteru, i nije sigurno kada je tačno nastao. Na video materijalu vidi se obaranje drveta u Đušinoj ulici na Paliluli.

Dok je jedan majstor sekao drvo motornom testerom, drugi čovek, koji se ne vidi u kadru, drži konopac kojim je stablo vezano kako bi usmerio njegov pad.

Komšija snimio malopre u Djušinoj



