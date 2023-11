BEOGRAĐANKE MASOVNO UPOZORAVAJU NA OPASNOST U GSP! Opisale sve do DETALJA, pa uputile poruku svima: Dešava se kad je GUŽVA

Vožnja gradskim prevozom nekad nažalost, nije bezbedna. Kao i na drugim mestima, i u autobusu je moguće naleteti na manijake, a ovih dana, Beograđanke upozoravaju na muškarca koji već duži period na liniji 31 pravi neprijatne situacije.



Nevena i još jedna neimenovana devojka iz Beograda su unutar Fejsbuk grupe "Studenti beogradskih univerziteta -SBU" podelile sa drugima svoje neprijatne situacije koje su im se desilo nakon što su se vozile gradskim prevozom. Zbog muškarca koji se pribijao uz njih, ali ih i psovao, posavetovale su sve devojke da se čuvaju, a muškarce da se pobrinu za bezbednost svojih majki, sestara, devojaka.

"Drage žene, ovu objavu smatrajte kao apel da se čuvate i nosite suzavac. Dragi muškarci, ovu objavu smatrajte kao apel da čuvate svoje majke, sestre, devojke.. a pre svega apel da se ponašate prema ženi kao prema ljudskom biću.



- Juče u popodnevnim časovima oko 16h u prevozu 31 smer ka Konjarniku sam doživela, najblaže rečeno, neprijatnu situaciju. Kao što svi znamo 16h je takozvani špic i u skladu sa tim velike gužve u prevozima. U pomenutom autobusu je pored mene bio čovek koji ima, po mojoj slobodnoj proceni, 40-ak godina. Kao što sam rekla, znam da je gužva, ali je on to koristio u svoju korist pribijavši se uz mene i grubo rečeno trljajući svoj pojas o mene. Kada je autobus stao na stanicu pomerila sam se i odaljila a on mi se opet približio pokušavajući da uspostavi komunikaciju sa mnom iako sam vidno mlađa 20-ak godina, uzgred i uplašena. Zatim sam na sledećoj stanici uspela da pređem u drugi kraj autobusa. Nažalost se ne sećam ni lika ni šta je nosio, znam samo da je visok preko 185 cm i da je izašao na stanici Šumice. Pazite se", napisala je anonimna devojka.

Slična situacija se desila i drugim devojkama

Njena objava privukla je veliku pažnju, a neki su dotičnog muškarca povezali i sa objavom devojke koja je takođe u pomenutoj Fejsbuk grupi pre samo dva, tri dana objavila sličnu neprijatnost kojoj je prisustvovala.

"Ljudi, upravo u 31. na Autokomandi, lik se pribio uz devojku, da li ju je džepario ili šta, ne znam. Kad je trebalo da izađem iz busa, on stoji napolju tik do nje i ljudi prolaze između njih, i kad je na mene došao red da prođem, čovek se opet pribija rame uz rame uz devojku. Kako nije bilo druge, dok sam se probila između njih, gurnula sam ga, onda je on mene gurnuo rukom i opsovao me, potom sam i ja njega opsovala istom merom i koraknuo je ka meni uz još jednu psovku. Kad sam ja isto to ka njemu uradila, vratio se u bus i nastavio da psuje. Autobus je trenutno na putu ka Konjarniku, čovek je srednjeg rasta u nekom tamnom prsluku, prosed, oko 40-ak godina. Često ga viđam na toj liniji. Čuvajte se. P.S. Situacija se dogodila oko 16:55h", napisala je Nevena.

Da li se radi o istom ili nekom drugom muškarcu, nije sigurno. Svakako, još jedan komentar devojke koja je živela u Šumicama, u Beogradu, govori da su se na ovoj lokaciji i ranije dešavale ovakve situacije.

"Živela sam kod Šumica u Ljermontovljevoj. U mojoj zgradi je živeo lik koji je i mene napastvovao, prijavila sam ga policiji.. Nadam se da nije isti lik. Zove se Igor, prezime ne znam nažalost (jer je dao ličnu policajcu pa sam samo ime čula)", napisala je ona.

