BEOGRAĐANI, ORATITE PAŽNJU - Izmena režima rada javnog prevoza na Vračaru i Bežanijskoj kosi

Tokom radova na redovnom održavanju u Ulici Ljubinke Bobić, na delu od zone raskrsnice sa Ulicom partizanske avijacije sledećih 100 metara gledano u smeru ka Ulici dr Huga Klajna, uključujući i desnu polovinu raskrsnice, od 3. do 8. februara doći će do promena u radu linija javnog prevoza, saopšteno je iz Sekretarijata za javni prevoz.

Radovi podrazumevaju zatvaranje predmetne deonice za saobraćaj zbog čega će vozila sa linije javnog prevoza 82 saobraćati na sledeći način:

– u smeru ka Keju oslobođenja, vozila će ići Gandijevom ulicom, Partizanske avijacije, Ismeta Mujezinovića, Dr Huga Klajna i dalje redovnom trasom;

– u smeru ka Novom Beogradu, vozila će saobraćati trasom: Nedeljka Gvozdenovića – Surčinska – kružni tok Vinogradske ulice i Dr Ivana Ribara – Vojvođanska – Gandijeva i dalje redovnom trasom.

Vozila će na izmenjenom delu trase koristiti stajalište „Ljubinke Bobić” – smer ka Surčinu, koje u postojećem režimu koriste vozila sa linija 70, 72, 74, 75 i 75N u Ulici Nedeljka Gvozdenovića, kao i privremeno stajalište „Ismeta Mujezinovića” u Ulici Ismeta Mujezinovića, prekoputa kućnog broja 18, u smeru prema Keju oslobođenja.

I zbog radova u Đerdapskoj ulici izmena javnog prevoza

Usled radova na redovnom održavanju u Đerdapskoj ulici, na delu od Ulice gospodara Vučića do Južnog bulevara, od 3. do 7. februara doći će do promena u radu linija javnog prevoza, najavljeno je iz Sekretarijata za javni prevoz.

Radovi podrazumevaju zatvaranje predmetne deonice za saobraćaj zbog čega će vozila sa linija javnog prevoza 46 i 55 u smeru ka Zvezdari saobraćati trasom:

Južni bulevar – Ulica Maksima Gorkog – Gospodara Vučića i dalje redovnom trasom.

Privremeno se uspostavlja stajalište „Maksima Gorkog 1” u Južnom bulevaru ispred objekta sa kućnim brojem 40, odnosno oko 80 metara ispred zaustavne linije koja se nalazi ispred zone raskrsnice sa Ulicom Maksima Gorkog.