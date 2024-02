'NISAM JA POLICAJAC DA IH KONTROLIŠEM' Oglasio se organizator žurke na kojoj su se deca MASOVNO OTROVALA ALKOHOLOM

Podsetimo, protiv N. B. (23) organizatora žurke u beogradskom klubu "Siner" biće podneta prekrešajna prijava zbog točenja alkohola maloletnicima.

N. B. koji je bio organizator žurke u beogradskom klubu "Siner", gde se u noći između srede i četvrtka alkoholom otrovalo 33 dece, i to 12 njih ispod 15 godina, rekao je za Kurir da će na pitanja odgovarati pred nadležnim organima.

- Ja sam samo posrednik u žurci koja se desila to veče - naveo je N. B. Nakon što smo mu postavili pitanje rekao je da će da odgovori nadležnim organima i da su ga pozvali na razgovor.

Priznao je i da je bio u klubu to veče, kao i da "ne može on da utiče na to ko će da dođe u lokal".

- Nisam policajac koji traži dokumenta. To je bila privatna proslava, piće je kupljeno u klubu. Deca su samo pila kao i sva druga deca, neka su popila malo više. Kako ja da kontrolišem nekog? - rekao je, a na pitanje ko je služio deci piće i ko treba da odgovara za to što je alkohol služen maloletnoj deci je spustio slušalicu.

Podsetimo, protiv N. B. (23) organizatora žurke u beogradskom klubu "Siner" biće podneta prekrešajna prijava zbog točenja alkohola maloletnicima.

Naime, vlasnik kluba je N.B. iznajmio prostor, a ovaj je, prema nezvaničnim informacijama, prodao izmedu 550-600 ulaznica, a navodno je, kako saznajemo, izjavio da ne zna da li je među njima bilo dece.

Podsetimo, čak 33 dece primljeno je na VMA zbog trovanja alkoholom tokom žurke u beogradskom klubu "Siner". Na Vojno-medicinsku akademiju dovedeno je u policijskoj pratnji čak 26 maloletnika, od kojij je dvanaestoro imalo čak 2,8 promila alkohola u krvi.

- Oni su bili u teškom alkoholisanom stanju do čak 2,8 promila alkohola. To je ozbiljno stanje. Zabrinjava činjenica da maloletna lica dolaze u tako teškom stanju - rekao je Ivan Leković, doktor Hitne pomoći VMA.

Objavljen je i snimak ispred kluba "Sinner" gde je došlo do ovog incidenta, a na snimku se vide jake policijske snage, kao i vozila Hitne pomoći.