VAŽNO OBAVEŠTENJE ZA VOZAČE! AUTO-PUT KROZ BEOGRAD OD NOĆAS POSTAJE ZVANIČNO MOTO-PUT: Evo šta to znači

Auto-put kroz Beograd, od Petlje Bubanj potok do Petlje Beograd, od noćas je zvanično moto-put, a nakon što je u ponoć stupila na snagu Uredba Republike Srbije kojom je ova sabraćajnica prekategorisana.

Damir Okanović, direktor Komiteta za bezbednost saobraćaja, objašnjava da je službeni naziv ove saobraćajnice sada moto-put M11, na njoj opet postoji zaustavna traka a maksimalno ograničenje brzine je 100 kilometara na sat.

Okanović podseća da je u oktobru 2023. godine Vlada Srbije ovu saobraćajnicu prekategorisala iz statusa auto-puta u status državnog puta drugog B reda što je državni put najniže kategorije.

- Samim tim je na tom putu bilo dozvoljeno kretanje bicikala, pešaka, traktora, zaprežnih vozila, radnih mašina i mopeda i, takođe, samim tim je zaustavna traka prestala da postoji. Od ponoći ponovo imamo zaustavnu traku i zabranu kretanja svih ovih učesnika u saobraćaju koje sam naveo, a razlika između auto-puta i moto-puta je što je sada najveća dozvoljena brzina do 100 kilometara na čas - objašnjava Okanović.

On dodaje i da ova saobraćajnica, odnosno da novi moto-put ne ide do Dobanovačke, već do Petlje Beograd koja je pre Dobanovačke.

Ukazuje i da na pojedinim deonicama ove saobraćajnice, i dalje postoje deonice gde je saobraćajnom signalizacijom dozvoljeno i više od 100 kilometara na čas, pa se postavlja kako će se to regulisati u praksi, odnosno da li će biti kažnjavani vozači ukoliko voze brže, odnosno poštuju saobraćajne znake.

Signalizacija nije usklađena sa Zakonom

Okanović objašnjava da tu sada imamo sukob pravnog i faktičkog stanja na terenu - saobraćajna signalizacija govori suprotno Zakonu.

- Vlada je rekla da je moto-put a signalizacija je drugačija u odnosu na ono što predviđa moto-put, pa imamo sukob onoga što je na terenu. Kada govorimo o vozačima, oni imaju pravo da se uzdaju u saobraćajnu signalizaciju. Svaki učesnik u saobraćaju ima pravo da veruje da je saobraćajna signalizacija u skladu sa Zakonom i ostalim pravnim aktima, čak i ako je na pojedinim deonicama u neskladu sa Zakonom. S tim u vezi, učesnici u saobraćaju ne bi trebalo da snose posledice. Bitno je napomenuti da, što se tiče sudova, tužilaštva i saobraćajne policije, to je sada moto-put i oni treba da se ponašaju u skladu sa Zakonom - kaže Okanović.

Na pitanje postoji li zakonski rok da se uskladi signalizacija, kaže da ona mora da bude usklađena sa Zakonom, ali da ne postoji rok za usklađivanje.

Napominje da je Uredba stupila na snagu u pravom momentu, s obzirom na to da predstoji lepo vreme, pa je postojala bojazan da ovom sabraćajnicom masovno ljudi voze bicikle, mopede, koje su smeli prethodnih 6 meseci.

Inače, za ovu saobraćajnicu nije nadležan Grad Beograd, za nju je i dalje nadležno Javno preduzeće "Putevi Srbije".