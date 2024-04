'SRPSKI NAROD I SVI GRAĐANI SRBIJE JESU JEDNA VELIKA PORODICA' Šapić najavio manifestaciju koja promoviše najveće vrednosti društva

Povodom manifestacije „Beogradski dani porodice 2024” koja će trajati od 13. aprila do 15. juna danas je u Starom dvoru održana konferencija za medije. Predsednik Privremenog organa Grada Beograda Aleksandar Šapić, idejni tvorac i osnivač manifestacije, najavio je bogat sadržaj tokom naredna dva meseca na više lokacija u gradu.

Porodica je nukleus svakog društva, a nažalost živimo u vremenima kada forma tradicionalne porodice teško opstaje i zato ne smemo nikada da odustanemo od borbe za porodicu, jer na kraju krajeva i svi mi koji živimo u Srbiji smo jedna velika porodica, srpski narod i svi građani ove zemlje, izjavio je danas predsednik Privremenog organa Grada Beograda Aleksandar Šapić na konferenciji za novinare povodom početka manifestacije „Beogradski dani porodice”, koja će biti održana od 13. aprila do 15. juna.

- Svi ljudi koji žive u našoj zemlji jesu jedna porodica i zato smatram da ako se mi, koji smo na određenim pozicijama u društvu, ne trudimo da negujemo tu vrstu bliskih, međuljudskih, porodičnih i prijateljskih odnosa, onda ne možemo da očekujemo ni od nekih drugih da to rade, a naročito da mlađe generacije odrastaju u koliko-toliko jednom normalnom društvu - istakao je Šapić.

On je naglasio da su prošle godine prvi put organizovani „Beogradski dani porodice”, te da je ova manifestacija proglašena za manifestaciju od posebnog značaja za Grad Beograd. To je obećao, kako je podsetio, još onog dana kada je došao na mesto gradonačelnika Beograda.

- Tada su me pitali da li ću da idem na homoseksualni i biseksualni događaj, koji organizuju homoseksualne i biseksualne organizacije pod nazivom „Parada ponosa”, i tom prilikom sam im rekao da neću ići, ali da ću ići na „Beogradske dane porodice” koje Grad Beograd organizuje. Tako smo došli do „Beogradskih dana porodice” koji su danas, druge godine održavanja, daleko veći, širi i ozbiljniji te sadrže sve ono što smatramo da i treba da ima jedna ovakva manifestacija. To je zato što je porodica nukleus svakog društva – rekao je Šapić.

On je podsetio da su prošle godine „Beogradski dani porodice” trajali praktično jedan vikend i da je tada jedan deo društva osudio manifestaciju i pokušao da je predstavi kao neki vid suprotstavljanja „Paradi ponosa”, što nema nikakve veze sa realnošću.

- Ali, pošto su im teško pala i ta dva dana, koliko je manifestacija trajala, obećavam da će ove godine „Beogradski dani porodice” trajati dva meseca, i tako će i biti - istakao je Šapić.

On je precizirao da će manifestacija trajati osam sedmica, od 13. aprila do 15. juna, s tim što će 15. maj - Međunarodni dan porodice, biti posebno obeležen, te da će zvanično otvaranje biti u subotu, 13. aprila, u 11 sati.

- Želja nam je bila da iskoristimo ove mesece, kada je Beograd najlepši jer se budi i cveta, i da im damo poseban značaj. Od Terazijske česme do Kalemegdanske tvrđave, zatim gornji i donji Kalemegdan, Park vojvode Vuka, pa sve do Studentskog parka sa svim sporednim, bočnim i ulicama Knez Mihailove jesu mesta gde će dva meseca biti realizovan raznovrstan program, sa nastupima kulturno-umetničkih društava, pevača, glumaca, prikazom pozorišnih predstava, sportskih sadržaja i svega onoga što nam omogućava da budemo radosni, veseli i da provedemo vreme sa svojim bližnjima. Udarni će biti vikendi, ali će i u toku sedmice biti mnogo programa i sadržaja - pojasnio je Šapić.

On je izrazio zadovoljstvo što se „Beogradski dani porodice” održavaju drugi put zaredom, te naveo da duboko veruje da će manifestacija opstati i da neće biti ukinuta kada on ne bude na čelu Beograda.

- „Beogradski dani porodice” su istinska potreba ne samo Beograđana već i čitavog srpskog društva. Nadam se da će postati nešto na šta ćemo svi biti ponosni, a da će osim građana Beograda i gosti srpske prestonice uživati u ovim programima. Želimo da ono najvrednije što imamo u Srbiji ima priliku da se pokaže Beograđanima u naredna dva meseca te da se podsetimo onih stvari koje neretko zaboravljamo. Na nama je da pokušamo da učinimo sve što je u našoj moći da sačuvamo našu istoriju, jer onaj ko ne čuva svoju istoriju i tradiciju, taj ne brine ni o svojoj budućnosti - rekao je Šapić.

On je naglasio da „Beogradski dani porodice” ne predstavljaju nikakvu vrstu „Šapićeve parade” niti političku akciju bilo koje stranke, već nešto iza čega treba da stanu svi Beograđani, bez obzira na versko ili nacionalno opredeljenje.

- Voleo bih da u tom periodu mediji dočaraju Beograđanima sve što se dešava u gradu, kako bi što više sugrađana došlo i učestvovalo u ovim događajima. Želeo bih da ova manifestacija bude iz godine u godinu sve veća i bogatija jer su dobrodošli i svi posetioci Beograda. Ovakve stvari treba da nas sve okupe, jer su univerzalne i neupitne - kazao je Šapić.

Isidora Lukić je u ime organizatora istakla da će manifestacija imati 18 tematskih zona na više lokacija, pre svega u pojasu od Trga republike, preko Knez Mihailove ulice pa sve do Kalemegdana. Na tim lokacijama će biti postavljeno 10 bina. Planirano je da se na centralnoj bini na Trgu republike organizuju veliki večernji koncerti. U sklopu manifestacije biće održani i već tradicionalni događaji, kao što su „Karneval brodova”, „Ulični karneval” i „Kolektivno venčanje”. Biće organizovano više od sto koncerata klasične, džez, bluz i pop-rok muzike, kao i preko 50 bioskopskih projekcija na otvorenom i više od 30 pozorišnih predstava.

Interpretatorke izvorne muzike, sestre Marija i Marina Gobović, nastupiće u subotu na svečanom otvaranju manifestacije „Beogradski dani porodice”.

Autor: