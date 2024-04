AVION SLETEO U BEOGRAD! Prvo tuča između putnika, a zatim totalni haos - Reagovala policija (VIDEO)

Avion "San ekspresa" koji je 9. aprila u 19.30 časova poleteo sa aerodroma iz Mančestera za Dalaman, u Turskoj, morao je prinudno da sleti u Beograd zbog divljeg putnika, koji je napravio totalni haos.

Zbog drame avion je na odredište stigao sa dva sata zakašnjenja, piše Dejli mejl.

Na snimcima koji su šokirani putnici snimili i podeljeni na društvenim mrežama jasno se vidi kako jedan čovek viče i vređa drugog putnika, upirući prstom u njega.

Na kraju se oglasila i avio-kompanija "San ekspres":

Police storm plane from Manchester to #Turkey following ‘incident’ yesterday evening



The flight was forced to divert to Serbia due to an unruly passenger on board.



The SunExpress flight from Manchester was forced to divert Tuesday evening.



The SunExpress flight, from… pic.twitter.com/leZu2WRzKp