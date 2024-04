ZA VIKEND VELIKE IZMENE U GRADSKOM PREVOZU ZBOG MARATONA: Trasu menja čak 85 linija! Evo detaljnog spiska!

Za vreme održavanja 37. Beogradskog maratona 2024, dana 27. i 28. aprila 2024. godine (subota i nedelja), doći će do promene trasa linija JGP-a na sledeći način:

Linija 2

U nedelju, 28.04. od prvih jutarnjih polazaka do 07.00 časova linija radi u redovnom režimu;Od 07.00 do 14.00 časova, vozila iz pravca Pristaništa se upućuju na Gospodarsku mehanu (spoljni krug) i na Omladinski stadion (unutrašnji krug). Linija će u tom periodu raditi na potezu Omladinski stadion - Dorćol - Pristanište - Gospodarska mehana;Od 14.00 časova do kraja rada, linija radi u redovnom režimu.Linija 6

Do subote 27.04 do 20.00 časova, linija radi u redovnom režimu;Od subote, 27.04. od 20.00 časova do nedelje 28.04. do 14.00 časova linija ne saobraća (vozila se uključuju iz depoa na Dorćolu);Od 14.00 časova do kraja rada, linija radi u redovnom režimu;

Linija 7

Do subote 27.04 do 20.00 časova, linija radi u redovnom režimu;Od subote, 27.04. od 20.00 časova do nedelje 28.04. do 07.00 linija radi na potezu Ustanička – Trg Slavija – Blok 45;Od 07.00-14.00 časova, vozila u oba smera saobraćaju preko Dorćola;Od 14.00 časova do kraja rada (nakon uspostavljanja saobraćaja kroz Resavsku) linija radi na redovnoj trasi, uz moguće povremene zastoje do 12.30 časova na trasi koju preseca maraton (na N.Beogradu);

Linija 9

U nedelju 28.04. od prvih jutarnjih polazaka do 07.00 i od 14.00 časova do kraja rada, linija radi u redovnom režimu: Blok 45 - Trg Slavija – Banjica;Od 07.00-14.00 časova, vozila iz pravca Banjice će saobraćati na relaciji Banjica – Autokomanda, a iz pravca Novog Beograda na relaciji Blok 45 – Gospodarska Mehana uz povremene zastoje na trasi koju preseca maraton (na Novom Beogradu);

Linija 10

U nedelju 28.04. od prvih jutarnjih polazaka do 07.00 časova linija radi u redovnom režimu;Od 07.00-14.00 časova vozila iz pravca Dorćola se upućuju na Omladinski stadion, a vozila iz pravca Banjice rade na relaciji Banjica-Autokomanda;Od 14.00 časova do kraja rada, linija radi u redovnom režimu;

Linija 11 i 13

U nedelju 28.04. od prvih jutarnjih polazaka do 12.30 časova linije rade na redovnoj trasi uz povremene zastoje na trasi koju preseca maraton;Od 12.30 časova časova do kraja rada, linije rade u redovnom režimu;Linija 12

Do subote 27.04 do 20.00 časova, linija radi u redovnom režimu;Od subote, 27.04. od 20.00 do nedelje 28.04. do 07.00 časova linija radi na potezu: Omladinski stadion – Trg Slavija – Banovo brdo;Od 07.00-14.00 časova linija radi na potezu Omladinski stadion - Dorćol - Pristanište -Banovo brdo. Od 14.00 do kraja rada (nakon uspostavljanja saobraćaja kroz Resavsku ulicu) linija radi u redovnom režimu;

Linija 14

U nedelju 28.04. od prvih jutarnjih polazaka do 07.00 časova linija radi u redovnom režimu;Od 07.00-14.00 časova, vozila iz pravca Ustaničke saobraćaju do Omladinskog stadiona, a iz pravca Banjice rade na relaciji Banjica – Autokomanda;Od 14.00 časova do kraja rada, linija radi u redovnom režimu;

TROLEJBUSI

Od subote 27.04. posle 8.00 časova do nedelje 28.04. do 18.00 časova, trolejbusi sa svih linija će vezu sa garažom ostvarivati preko tehničke veze (od Trga Slavija ulicama Nemanjina, Kneza Miloša, Takovska, Cvjićeva, Poenkareova, Venizelosova, Žorža Klemensoa, Gundulićev venac)

Linije 19 i 22

U nedelju 28.04. do 14.00 časova linije ne saobraćaju;Od 14.00 časova do kraja rada, linije rade u redovnom režimu;

Linije 28 i 41

U subotu, 27.04. i nedelju 28.04. linije neće saobraćati;Linija 29

Od subote, 27.04. od 08.00 do 24.00 časova linija radi na relaciji Trg Slavija – Medaković 3;Od nedelje od prvih jutarnjih polazaka do 14.00 časova umesto trolejbusa će raditi autobusi na liniji br. 29A i to od prvih jutarnjih polazaka do 07.00 časova na relaciji Trg Slavija – Medaković 3; U periodu od 7.00 do 14.00 časova vozila saobraćaju na relaciji Vukov spomenik – Medaković 3 i to: Vukov spomenik, Ruzveltova, Bulevar kralja Aleksandra, (Golsvordijeva u smeru ka Medakoviću 3), (Kalenićeva, Sinđelićeva u smeru ka Vukovom spomeniku), Maksima Gorkog, Cara Nikolaja II i dalje redovnom trasom trolejbuske linije br. 29; Od 14.00 časova vozila sa linije br.29A se vraćaju za garažu;U periodu od 14.00 do 18.00 časova uspostavlja se ponovo trolejbuska linija koja radi na relaciji Trg Slavija – Medaković 3; Od 18.00 časova do kraja rada, linija radi u redovnom režimu;

Linija 40

U subotu, 27.04. linija će biti pojačana; U nedelju 28.04. od prvih jutarnjih polazaka do 14.00 časova umesto trolejbusa sa linija 40 i 41 će raditi autobusi sa oznakom 41A na relaciji: Banjica 2 – Admirala Geprata;Trasa linije 41A se, od Banjice 2 do Mostara, poklapa sa trasom trolejbuske linije 41, odakle će do ulice Admirala Geprata saobraćati: Mostarska petlja, Savska, Drinska, Sarajevska, Hajduk Veljkov venac i Balkanska ulica do Admirala Geprata, a u suprotnom smeru (ka Banjici 2) trasom linije br.41;U periodu od 7.00 – 12.00 časova, vozila saobraćaju: Sarajevska, Hajduk Veljkov venac, Nemanjina, Savska, Mostarska petlja, Bulevar vojvode Putnika i dalje redovnom trasom ka Banjici 2. Od 14.00 časova vozila sa linije br.41A se vraćaju za garažu; Od 14.00 časova uspostavlja se ponovo trolejbuska linija br. 40 na relaciji Zvezdara - Banjica 2;

AUTOBUSI

Linija EKO 1

Od subote, 27.04. od 20.00 do 24.00 časa linija će u oba smera saobraćati ulicama: Terazijski tunel, Nušićeva (Dečanska u smeru ka Novom Beogradu), Makedonska, Svetogorska, Majora Ilića, 27. marta, Kraljice Marije, (Bulevar kralja Aleksandra, Ruzveltova u smeru ka Novom Beogradu), VUKOV SPOMENIK;U nedelju 28.04. od prvih jutarnjih polazaka do 14.00 časova, linija neće raditi.Od 14.00 do kraja rada, linija radi u redovnom režimu;

Linija EKO 2

Od subote, 27.04. od 08.00 do 20.00 časova linija će saobraćati ulicama Tadeuša Košćuškog, Cara Dušana, Francuska, kroz terminus „Trg republike“, (Francuska u smeru ka Dorćolu), Braće Jugovića, Dečanska, Trg Nikole Pašića, Bulevar kralja Aleksandra, Beogradska, Trg Slavija i dalje redovno;Od 20.00 do 24.00 časa linija će saobraćati na relaciji: Beograd na vodi – Trg Slavija.U nedelju 28.04. od prvih jutarnjih polazaka do 14.00 časova, linija neće raditi;Od 14.00 do 18.00 linija će saobraćati na relaciji: Beograd na vodi – Trg Slavija.Od 18.00 do kraja rada, linija radi u redovnom režimu;

Linija 15

U nedelju 28.04. od prvih jutarnjih polazaka do 07.00 časova linija radi u redovnom režimu;

Od 07.00 časova, vozila sa terminusa Zemun /Novi grad/ i Zeleni venac se upućuju u garažu;

Od 13.30 časova do kraja rada, linija radi u redovnom režimu;

Linija 16

U nedelju 28.04. od prvih jutarnjih polazaka do 07.00 časova linija radi u redovnom režimu;

Od 07.00 do 13.30 časova linija će saobraćati na relaciji: Trg Republike-Karaburma 2;

Napomena: U slučaju da u periodu 07.00 – 13.30 časova, policija zabrani prolaz autobusa ka Trgu Republike, vozila sa linije 16 će biti preusmerena iz Bulevara despota Stefana desno u ulicu Džordža Vašingtona i dalje ka Dorćolu kao linija 26, gde će se izvršiti promenu smera kretanja;

Od 13.30 časova do kraja rada linija radi u redovnom režimu;

Linija 17

U nedelju 28.04. od prvih jutarnjih polazaka do 07.30 časova linija radi u redovnom režimu;

Od 07.30 do 11.30 časova, linija na relaciji Konjarnik-Zemun /Gornji grad/ saobraća sledećom trasom: Ustanička - auto put Beograd - Šid - auto put za Novi Sad - Solunska - Kupreška - Krajiška - Geteova - Prvomajska (u povratku Pazovački put, Prvomajska) - Gornjogradska - Ugrinovačka - Novogradska (Dobrovoljačka) - Cara Dušana - Zemun /Gornji grad/;

Od 11.30 časova do kraja rada, linija radi u redovnom režimu;

Linija 18

U nedelju 28.04. od prvih jutarnjih polazaka do 7.30 časova linija radi u redovnom režimu;

Od 07.30 do 11.30 časova linija radi na potezu Zemun (Bačka) - Medaković 3 sledećom trasom: Zemun Bačka - (Prvomajska - Pazovački put u smeru ka Medakoviću) (Prvomajska u smeru ka Bačkoj) – Geteova – Krajiška – Kupreška - Solunska - auto put za Novi Sad, auto put Beograd – Šid i dalje redovnom trasom ka Medakoviću 3;

Od 11.30 časova do kraja rada, linija radi u redovnom režimu;

Linija 21A

U nedelju 28.04. od prvih polazaka do 07.00 časova, linija radi u redovnom režimu;

U periodu od 7.00 do 14.00 časova vozila saobraćaju na relaciji Vukov spomenik – Učiteljsko naselje i to: Vukov spomenik, Ruzveltova, Bulevar kralja Aleksandra, (Golsvordijeva u smeru ka Učiteljskom naselju), (Kalenićeva, Sinđelićeva u smeru ka Vukovom spomeniku), Maksima Gorkog, Cara Nikolaja II i dalje redovnom trasom autobuske linije br. 21A;

Od 14.00 časova do kraja rada, linija radi u redovnom režimu;

Linija 23

U nedelju 28.04. od prvih jutarnjih polazaka do 07.00 časova, linija radi u redovnom režimu.

Od 07.00 do 14.00 časova, linija se deli na dva dela, i to:

23A: Karaburma 2 – 27.marta

Trasa linije: redovnom trasom do Takovske - levo u 27. Marta, Starine Novaka, Cvijićeva, Bulevar despota Stefana i dalje redovno ka Karaburmi 2;

23B: Admirala Geprata–Vidikovac

Trasa linije u periodu od 07.00 do 12.00 časova: redovnom trasom do Mostarske petlje, Savska, Sarajevska, Hajduk Veljkov venac, Nemanjina, Savska, Mostarska petlja i dalje redovnom trasom ka Vidikovcu;

Trasa linije u periodu od 12.00 do 14.00 časova: redovnom trasom do Mostarske petlje - Savska - Sarajevska - Hajduk Veljkov venac - Balkanska - Admirala Geprata i dalje redovnom trasom ka Vidikovcu;

Od 14.00 časova do kraja rada, linija radi u redovnom režimu;

Linija 24

Od subote, 27.04. od 08.00 do 20.00 časova linija će saobraćati u smeru ka periferiji ulicama Cara Dušana, Francuska, kroz terminus „Trg republike“, Braće Jugovića, Dečanska, Trg Nikole Pašića i dalje redovnom trasom i koristiće stajalište „Trg republike“ koje u redovnom režimu koristi linija br. 43, dok će u smeru ka Dorćolu saobraćati ulicama Bulevar kralja Aleksandra, Dečanska, Braće Jugovića, Francuska i dalje redovnom trasom i koristiće stajalište „Dom omladine“ koje u redovnom režimu koriste linije br. 16, 27E, 35, 58 i 95;

Od subote, 27.04. od 20.00 do nedelje 28.04. do 07.00 časova linija će u oba smera saobraćati ulicama Cara Dušana, Džordža Vašingtona, 27. marta, Starine Novaka, Beogradska, Njegoševa i dalje redovno;

Od nedelje 28.04. 07.00 do 14.00 časova, linija će raditi na potezu Trg Republike -Dorćol (SRC „Milan Muškatirović“);

Od 14.00 do 18.00 časova, linija će saobraćati u smeru ka periferiji ulicama Cara Dušana, Francuska, kroz terminus „Trg republike“, Braće Jugovića, Dečanska, Trg Nikole Pašića i dalje redovnom trasom i koristiće stajalište „Trg republike“ koje u redovnom režimu koristi linija br. 43, dok će u smeru ka Dorćolu saobraćati ulicama Bulevar kralja Aleksandra, Dečanska, Braće Jugovića, Francuska i dalje redovnom trasom i koristiće stajalište „Dom omladine“ koje u redovnom režimu koriste linije br. 16, 27E, 35, 58 i 95;

Od 18.00 časova do kraja rada, linija radi u redovnom režimu;

Linija 26

Od subote, 27.04. od 08.00 do 20.00 časova linija će saobraćati u smeru ka periferiji ulicama: Cara Dušana, Francuska, kroz terminus „Trg republike“, Braće Jugovića, Dečanska, Trg Nikole Pašića i dalje redovnom trasom i koristiće stajalište „Trg republike“ koje u redovnom režimu koristi linija br. 43, dok će u smeru ka Dorćolu saobraćati ulicama Bulevar kralja Aleksandra, Dečanska, Braće Jugovića, Francuska i dalje redovnom trasom i koristiće stajalište „Dom omladine“ koje u redovnom režimu koriste linije br. 16, 27E, 35, 58 i 95;

Od subote, 27.04. od 20.00 do nedelje 28.04. do 07.00 časova linija će saobraćati ulicama Cara Dušana, Džordža Vašingtona, 27. marta, Starine Novaka, Beogradska, (Ruzveltova, Kraljice Marije u smeru ka Dorćolu), Bulevar kralja Aleksandra i dalje redovno;

Od 07.00 do 14.00 časova, linija će saobraćati ulicama Cara Dušana, Džordža Vašingtona, 27. marta, Kraljice Marije, Ruzveltova, Bulevar kralja Aleksandra i dalje redovno;

Od 14.00 do 18.00 časova, linija će saobraćati u smeru ka periferiji ulicama Cara Dušana, Francuska, kroz terminus „Trg republike“, Braće Jugovića, Dečanska, Trg Nikole Pašića i dalje redovnom trasom i koristiće stajalište „Trg republike“ koje u redovnom režimu koristi linija br. 43, dok će u smeru ka Dorćolu saobraćati ulicama Bulevar kralja Aleksandra, Dečanska, Braće Jugovića, Francuska i dalje redovnom trasom i koristiće stajalište „Dom omladine“ koje u redovnom režimu koriste linije br. 16, 27E, 35, 58 i 95;

Od 18.00 časova do kraja rada, linija radi u redovnom režimu;

Linija 27

Od subote, 27.04. od 08.00 do 20.00 časova linija će saobraćati u smeru ka Trgu republike ulicama Bulevar kralja Aleksandra, Dečanska, Braće Jugovića, Francuska;

Od subote 27.04. od 20.00 do nedelje 28.04. do 14.00 časova linija će saobraćati od terminusa „Trg republike“ ulicama (Braće Jugovića, Francuska u smeru ka Trgu republike), Bulevar despota Stefana, Džordža Vašingtona, 27. marta, Kraljice Marije, Ruzveltova i dalje redovno;

Od 14.00 do 18.00 časova, linija od Mirijeva do Trga Nikole Pašića radi u redovnom režimu, a zatim Dečanskom i Makedonskom u oba smera;

Od 18.00 časova do kraja rada, linija radi u redovnom režimu;

Linija 27E i 35

Od prvih jutarnjih polazaka do 07.00 časova, linije rade u redovnom režimu.

Od 07.00-13.30 časova linija će umesto do terminusa Novi Beograd /Blok 20/ saobraćati do terminusa Trg Republike.

Napomena: U slučaju da u periodu 07.00 – 13.30 časova, policija zabrani prolaz autobusa ka Trgu Republike, vozila sa linija 27E i 35 će biti preusmerena iz Bulevara despota Stefana desno u ulicu Džordža Vašingtona i dalje ka Dorćolu kao linija 26, gde će se izvršiti promenu smera kretanja.

Od 13.30 časova do kraja rada, linije rade u redovnom režimu.

Linija 31

Od subote, 27.04. od 08.00 do 20.00 časova linija će saobraćati na trasi: Trg Republike, Bulevar despota Stefana, (Braće Jugovića, Francuska u smeru ka terminusu „Trg republike“) Braće Jugovića, Dečanska, Trg Nikole Pašića, Bulevar kralja Aleksandra, Kneza Miloša, Nemanjina, Trg Slavija i dalje redovnom trasom;

Od subote 27.04. od 20.00 do nedelje 28.04. do 07.00 časova, linija saobraća na potezu Trg Slavija -Konjarnik;

Od 07.00 do 14.00 časova, linija saobraća do terminusa Birčaninova i to: Bulevar oslobođenja, Tiršova, Katićeva, Birčaninova;

Od 14.00 do 18.00 časova linija će saobraćati na trasi: Trg Republike, Bulevar despota Stefana, (Braće Jugovića, Francuska u smeru ka terminusu „Trg republike“) Braće Jugovića, Dečanska, Trg Nikole Pašića, Bulevar kralja Aleksandra, Kneza Miloša, Nemanjina, Trg Slavija i dalje redovnom trasom;

Od 18.00 časova do kraja rada, linija radi u redovnom režimu;

Linija 36

Od prvih jutarnjih polazaka do 07.00 časova, linija radi u redovnom režimu;

Od 07.00-14.00 časova linija saobraća na relaciji Beograd na vodi - "Železnička stanica Beograd centar" - Birčaninova. Vozila sa pomenute linije smer kretanja menjaju sistemom sledećih ulica: Bulevar oslobođenja – Tiršova - Katićeva -Birčaninova;

Od 14.00 časova do kraja rada, linija radi u redovnom režimu;

Linija 37

Od subote, 27.04. od 08.00 do 20.00 časova linija će saobraćati u smeru ka periferiji ulicama Žorža Klemansoa, Francuska, kroz terminus „Trg republike“, Braće Jugovića, Dečanska, Trg Nikole Pašića i dalje redovnom trasom i koristiće stajalište „Trg republike“ koje u redovnom režimu koristi linija br. 43, dok će u smeru ka Dorćolu saobraćati ulicama Bulevar kralja Aleksandra, Dečanska, Braće Jugovića, Francuska i dalje redovnom trasom i koristiće stajalište „Dom omladine“ koje u redovnom režimu koriste linije br. 16, 27E, 35, 58 i 95;

Od subote, 27.04. od 20.00 do nedelje 28.04. do 07.00 časova linija će u oba smera saobraćati ulicama Žorža Klemansoa, Džordža Vašingtona, Takovska, Kneza Miloša i dalje redovno;

Od 07.00 – 14.00 časova, linija se deli na dva dela:

37A Admirala Geprata – Kneževac:

Trasa linije u periodu od 07.00 do 12.00 časova: redovnom trasom do Mostarske petlje, Savska, Drinska, Sarajevska, Hajduk Veljkov venac, Nemanjina, Savska, Mostarska petlja i dalje redovnom trasom ka Kneževcu;

Trasa linije u periodu od 12.00 do 14.00 časova: redovnom trasom do Mostarske petlje - Savska - Sarajevska - Hajduk Veljkov venac - Balkanska - Admirala Geprata i dalje redovnom trasom ka Kneževcu;

37B Trg Republike – Pančevački most, redovnom trasom do Francuske, Trg republike, Bulevar despota Stefana, Braće Jugovića i dalje redovno do Pančevačkog mosta;

Od 14.00 časova do 18.00 časova linija će saobraćati u smeru ka periferiji ulicama Žorža Klemansoa, Francuska, kroz terminus „Trg republike“, Braće Jugovića, Dečanska, Trg Nikole Pašića i dalje redovnom trasom i koristiće stajalište „Trg republike“ koje u redovnom režimu koristi linija br. 43, dok će u smeru ka Dorćolu saobraćati ulicama Bulevar kralja Aleksandra, Dečanska, Braće Jugovića, Francuska i dalje redovnom trasom i koristiće stajalište „Dom omladine“ koje u redovnom režimu koriste linije br. 16, 27E, 35, 58 i 95;

Od 18.00 časova do kraja rada linija radi u redovnom režimu;

Linije 30, 33, 39, 42, 47, 48, 59, 401 i 402

Od prvih jutarnjih polazaka do 07.00 časova, linije rade u redovnom režimu;

Od 07.00 do 14.00 časova linije menjaju trasu do Birčaninove na sledeći način: Bulevar oslobođenja,Tiršova, Katićeva, Birčaninova;

Vozila sa linija 33 i 48, koja se posle 7.00 časova nađu na deonici između Trga Slavija i Kumodraža (Miljakovca 3) će saobraćati do 14.00 časova na relaciji Birčaninova – Kumodraž (Miljakovac 3), dok će vozila koja se posle 07.00 časova nađu na relaciji Trg Slavija – Žel. st. Pančevački most biti isključena iz saobraćaja na terminusu Pančevački most, odakle se uključuju posle 14.00 časova;

Od 14.00 časova do kraja rada, linije rade u redovnom režimu;

Linija 43

Od subote, 27.04. od 08.00 do nedelje 28.04. do 18.00 časova linija će saobraćati u smeru ka Trgu republike ulicama Bulevar despota Stefana, Braće Jugovića, Francuska, Trg republike;

Od 18.00 časova do kraja rada linija radi u redovnom režimu;

Linija 44

Od subote, 27.04. od 08.00 do 20.00 časova linija će saobraćati u smeru ka periferiji ulicama Žorža Klemansoa, Francuska, kroz terminus „Trg republike“, Braće Jugovića, Dečanska, Trg Nikole Pašića i dalje redovnom trasom i koristiće stajalište „Trg republike“ koje u redovnom režimu koristi linija br. 43, dok će u smeru ka Dorćolu saobraćati ulicama Bulevar kralja Aleksandra, Dečanska, Braće Jugovića, Francuska i dalje redovnom trasom i koristiće stajalište „Dom omladine“ koje u redovnom režimu koriste linije br. 16, 27E, 35, 58 i 95;

Od subote, 27.04. od 20.00 do nedelje 28.04. do 07.00 časova linija će u oba smera saobraćati ulicama Žorža Klemansoa, Džordža Vašingtona, Takovska, Kneza Miloša i dalje redovno;

Od 07.00 – 14.00 časova, linija se deli na dva dela:

44A - Admirala Geprata – Senjak:

Trasa linije u periodu od 07.00 do 12.00 časova: redovnom trasom do Mostarske petlje, Savska, Drinska, Sarajevska, Hajduk Veljkov venac, Nemanjina, Savska, Mostarska petlja i dalje redovnom trasom ka Senjaku;

Trasa linije u periodu od 12.00 do 14.00 časova: redovnom trasom do Mostarske petlje - Savska - Sarajevska - Hajduk Veljkov venac - Balkanska - Admirala Geprata i dalje redovnom trasom ka Senjaku;

44B – Trg Republike – Pančevački most, redovnom trasom do Francuske, Trg republike, Bulevar despota Stefana, Braće Jugovića i dalje redovno do Pančevačkog mosta;

Od 14.00 časova do 18.00 časova linija će saobraćati u smeru ka periferiji ulicama Žorža Klemansoa, Francuska, kroz terminus „Trg republike“, Braće Jugovića, Dečanska, Trg Nikole Pašića i dalje redovnom trasom i koristiće stajalište „Trg republike“ koje u redovnom režimu koristi linija br. 43, dok će u smeru ka Dorćolu saobraćati ulicama Bulevar kralja Aleksandra, Dečanska, Braće Jugovića, Francuska i dalje redovnom trasom i koristiće stajalište „Dom omladine“ koje u redovnom režimu koriste linije br. 16, 27E, 35, 58 i 95;

Od 18.00 časova do kraja rada linija radi u redovnom režimu;

Linija 45

Od prvih jutarnjih polazaka do 07.30 časova i od 12.30 časova do kraja rada, linija radi u redovnom režimu.

Od 07.30 časova, vozila sa terminusa Zemun /Novi grad/ i Bloka 44 se upućuju u garažu do 12.30 časova.

Linije 52, 53 i 56

Od prvih jutarnjih polazaka do 07.00 časova linije saobraćaju redovnom trasom do Mostarske petlje, Drinska, Sarajevska, Hajduk Veljkov venac, Balkanska, Admirala Geprata, Kneza Miloša i dalje redovnom trasom ka periferiji;

Od 07.00 do 12.00 časova linije saobraćaju redovnom trasom do Mostarske petlje, Drinska, Sarajevska, Hajduk Veljkov venac, Nemanjina, Savska, Mostarska petlja i dalje redovnom trasom do perifernih terminusa;

Od 12.00 do 14.00 časova linije saobraćaju redovnom trasom do Mostarske petlje, Drinska, Sarajevska, Hajduk Veljkov venac, Balkanska, Admirala Geprata, Kneza Miloša i dalje redovnom trasom ka periferiji;

Od 14.00 časova do kraja rada, linije radi u redovnom režimu;

Linija 58

Od subote, 27.04. od 20.00 do nedelje 28.04. do 07.00 časova linija će u oba smera saobraćati ulicama Bulevar despota Stefana, Džordža Vašingtona, Takovska, Kneza Miloša i dalje redovno;

Od 07.00 do 14.00 časova linija radi na relaciji: Beograd na vodi – Novi Železnik trasom: Beograd na vodi, Nikolaja Kravcova, Savska, Mostarska petlja i dalje redovnom trasom;

Od 14.00 časova do kraja rada, linija radi u redovnom režimu.

linija 60 i 60L

Od nedelje 28.04. od prvih jutarnjih polazaka do 13.30 časova, linija neće raditi.

Od 13.30 časova do kraja rada, linija radi u redovnom režimu.

Linija 65

Od nedelje 28.04. od prvih jutarnjih polazaka do 07.00 časova, linija radi u redovnom režimu;

Od 07.00 do 14.00 časova, linija se deli na dva dela: 65A /Novo bežanijsko groblje – Sava centar/ i 65B (Zvezdara 2 – Dorćol /Dunavska/);

Trasa linije 65A: Novo bežanijsko groblje, Marka Čelebonovića, Partizanske avijacije, izlaz na auto-put Beograd – Šid, auto-putem do Sava centra, gde se okreće ispod petlje polukružno kroz razdelno ostrvo.

Trasa linije 65B: redovnom trasom linije 65 do ulice Kraljice Marije, 27. marta, Džordža Vašingtona, Cara Dušana, (Tadeuša Košćuškog u smeru ka terminusu Dorćol /Dunavska/), (Dubrovačka u smeru ka Zvezdari), Dunavska, Dorćol /Dunavska/.

Od 14.00 časova do kraja rada, linija radi u redovnom režimu;

Linije 67 i 68

Od nedelje 28.04. od prvih jutarnjih polazaka do 07.00 časova, linije rade u redovnom režimu;

Od 07.00 časova vozila se upućuju u garažu, gde čekaju do 13.30 časova;

Od 13.30 časova do kraja rada, linije rade u redovnom režimu;

Linija 70

Od nedelje 28.04. od prvih jutarnjih polazaka do 07.00 časova, linija radi u redovnom režimu;

Od 07.00 do 12.00 časova, časova linija saobraća redovno do Marka Čelebonovića, Partizanske avijacije, petlja 11.april, auto-put Beograd – Niš i dalje redovnom trasom;

Od 12.00 časova do kraja rada, linija radi u redovnom režimu;

Linije 71, 76 i 82

Od nedelje 28.04. od prvih jutarnjih polazaka do 07.00 časova, linije rade u redovnom režimu;

Od 07.00 časova vozila se upućuju u garažu, gde čekaju do 13.30 časova;

Od 13.30 časova do kraja rada, linije rade u redovnom režimu;

linija 72

Od nedelje 28.04. od prvih jutarnjih polazaka do 07.00 časova, linija radi u redovnom režimu;

Od 07.00 do 13.30 časova linija saobraća na relaciji Blok 45 - Aerodrom „Nikola Tesla“. Do terminusa Blok 45 dolazi ulicama Surčinska i Dr Ivana Ribara;

Od 13.30 časova do kraja rada, linija radi u redovnom režimu.

linija 73

Od nedelje 28.04. od prvih jutarnjih polazaka do 07.30 časova i od 12.30 časova do kraja rada, linija radi u redovnom režimu;

Od 07.30-12.30 časova, linija radi na potezu Batajnica - Blok 45, s tim što će saobraćati izmenjenom trasoma na delu od Pupinovog mosta do Bloka 45 ulicama: Autoput za Novi Sad, Marka Čelebonovića, dr Huga Klajna, Nedeljka Gvozdenovića, Surčinska, Dr Ivana Ribara, Blok 45;

linija 74

Od subote, 27.04. od 20.00 do nedelje 28.04. do 07.00 časova linija će u oba smera saobraćati ulicama Kneza Miloša, Nemanjina, Trg Slavija, Beogradska, Bulevar kralja Aleksandra i dalje redovno;

U periodu od 07.00 do 14.00 časova, linija se deli na dva dela: 74A Bežanijska kosa – autoputem do Sava Centar i 74B Mirijevo 3 – Vukov spomenik;

Od 14.00 časova linija radi u redovnom režimu;

linija 75

Od nedelje 28.04. od prvih jutarnjih polazaka do 07.00 časova, linija radi u redovnom režimu.

Od 07.00 do 13.30 časova, linija radi na relaciji: Bežanijska kosa - Sava centar, sledećom trasom: Bežanijska kosa, redovnom trasom do autoput, autoput za Niš, Sava centar, gde se okreće ispod petlje polukružno kroz razdelno ostrvo;

Od 13.30 časova do kraja rada, linija radi u redovnom režimu;

linija 77

Od nedelje 28.04. od prvih jutarnjih polazaka do 07.00 časova, linija radi u redovnom režimu;

Od 07.00 do 14.00 časova, linija se deli na dva dela:

77A /Bežanijska kosa (Bolnica) – Sava centar/ i 77B (Zvezdara – Dorćol /Dunavska/);

Trasa linije 77A:

Bežanijska kosa (Bolnica), Stari put Beograd – Zagreb, petlja „11. April“, auto-putem do Sava centra, gde se okreće ispod petlje polukružno kroz razdelno ostrvo;

Trasa linije 77B:

Zvezdara, Čingrijina, Dimitrija Tucovića, Cvijićeva, Starine Novaka, 27. marta, Džordža Vašingtona, Cara Dušana, (Tadeuša Košćuška u smeru ka terminusu Dorćol /Dunavska/), (Dubrovačka u smeru ka Zvezdari), Dunavska, Dorćol /Dunavska/;

Od 14:00 časova linija radi u redovnom režimu;

linija 78

Od prvih jutarnjih polazaka do 07.00 časova, linija radi u redovnom režimu;

Od 07.00 do 14.00 časova vozila saobraćaju sledećom trasom: Zemun /Novi grad/, Kupreška, Solunska, autoput za Novi Sad, autoput Beograd – Šid do Autokomande i dalje redovnom trasom ka Banjici;

Od 14.00 časova do kraja rada, linija radi u redovnom režimu.

linije 81 i 81L

Od prvih jutarnjih polazaka do 07.00 časova linija radi u redovnom;

Od 07.00 do 11.45 linije saobraćaju na relaciji Altina 1 -Zemun (Bačka), sledećom trasom: Ugrinovački put (Dobanovački put), izlaz na autoput za Novi Sad, Ugrinovačka, Zemun (Bačka);

Od 11.45 časova do kraja rada, linija radi u redovnom režimu.

Linija 83

Od prvih jutarnjih polazaka do 07.00 časova i od 14.00 časova do kraja rada, linija radi u redovnom režimu;

Od 07.00, vozila sa terminusa Zemun (Bačka) i Crveni krst se upućuju u garažu do 14.00 časova;

linija 84

Od prvih jutarnjih polazaka do 07.00 časova, linija radi u redovnom režimu;

Od 07.00-13.30 časova, linija radi na potezu: Nova Galenika - Sava centar, sledećom trasom: Cara Dušana, Dobrovoljačka (Novogradska), Ugrinovačka, Gornjogradska, (Prvomajska, Pazovački put u smeru ka Sava centru), (Prvomajska u smeru ka Novoj Galenici), Geteova, Krajiška, Kupreška, Solunska, auto-put za Novi Sad, auto-put Beograd - Šid do Sava centra (okreću polukružno ispod petlje u Vladimira Popovića kroz razdelno ostrvo).

Od 14.00 časova do kraja rada, linija radi u redovnom režimu.

linija 85

Od prvih jutarnjih polazaka do 07.00 časova, radi u redovnom režimu;

Od 07.00 do 12.30 časova, na delu od Radničke ulice do Pupinovog mosta u oba smera, linija radi na sledeći način: Bulevar vojvode Mišića, Gazela, Bulevar Arsenija Čarnojevića, autoputem Beograd – Šid, auto put za Novi Sad, Ugrinovačka, Banatska i dalje redovnom trasom;

Od 12.30 časova do kraja rada, linija radi u redovnom režimu,

linija 88

Od prvih jutarnjih polazaka do 07.00 časova, linija radi u redovnom režimu,

Od 07.00 do 11.30 časova linija radi na potezu Železnik - Sava centar, sledećom trasom: Železnik, redovnom trasom autoputem do Sava centra, Vladimira Popovića, gde se okreće ispod petlje polukružno kroz razdelno ostrvo,

Od 11.30 časova do kraja rada, linija radi u redovnom režimu.

linija 89

Od prvih jutarnjih polazaka do 07.30 časova, linija radi u redovnom režimu;

Od 07.30 do 12.30 časova u oba smera, linija radi na sledeći način: Vidikovac - redovna trasa do Mosta na Adi, Bulevar vojvode Mišića, Most Gazela, autoput Beograd – Šid, isključenje za Bežanijsku kosu, Partizanske avijacije, Marka Čelebonovića, dr Huga Klajna, Nedeljka Gvozdenovića, Surčinska, dr Ivana Ribara i dalje redovnom trasom do Bloka 72;

Od 12.30 časova do kraja rada, linija radi u redovnom režimu;

linija 94

Od prvih jutarnjih polazaka do 07.30 časova, linija radi u redovnom režimu;

Od 07.30 do 12.30 časova, u oba smera linija radi na sledeći način: Resnik - redovna trasa do Mosta na Adi, Bulevar vojvode Mišića, most Gazela, auto put Beograd – Šid, isključenje za Bežanijsku kosu, Partizanske Avijacije, Marka Čelebonovića, dr Huga Klajna, Nedeljka Gvozdenovića, Surčinska, dr Ivana Ribara, Blok 45;

Od 12.30 časova do kraja rada, linija radi u redovnom režimu;

linija 95

Od prvih jutarnjih polazaka do 07.00 časova, linija radi u redovnom režimu;

Od 07.00 do 13.30 časova linija radi na potezu Trg Republike - Borča 3;

Napomena: U slučaju da u periodu 07.00 do 13.30 časova, policija zabrani prolaz autobusa ka Trgu Republike, vozila sa linije 95 će biti preusmerena iz Bulevara despota Stefana desno u ulicu Džordža Vašingtona i dalje ka Dorćolu kao linija 26, gde će se izvršiti promenu smera kretanja;

Od 13.30 časova do kraja rada, linija radi u redovnom režimu;

linija 600

Od prvih jutarnjih polazaka do 07.30 časova, linija radi u redovnom režimu;

Od 07.30 do 12.30 časova u oba smera, linija radi na sledeći način: Železnička stanica „Beograd (centar)“ - redovna trasa do Gazele, Most Gazela, autoput Beograd – Šid i dalje redovnom trasom do Aerodroma;

Od 12.30 časova do kraja rada, linija radi u redovnom režimu;

linija 601

Od prvih jutarnjih polazaka do 08.00 časova, linija radi u redovnom režimu;

Od 08.00 do 12.30 časova, linija saobraća izmenjenom trasom i to: Surčinska, Nedeljka Gvozdenovića, dr Huga Klajna, Marka Čelebonovića, Partizanske avijacije, izlaz na auto-put Beograd – Šid, Mostarska petlja, Savska, Savski trg, Karađorđeva, Zemunski put, Bulevar Vudroa Vilsona, Beograd na vodi;

Od 12.30 časova do kraja rada, linija radi u redovnom režimu;

linija 602

Od prvih jutarnjih polazaka do 08.00 časova i od 12.30 časova do kraja rada, linija radi u redovnom režimu;

Od 08.00 do 12.30 časova vozila saobraćaju sledećom trasom: SRC"Surčin", redovna trasa do kružnog toka u Vojvođanskoj, dr Ivana Ribara, Blok 45;

linija 607

Od prvih jutarnjih polazaka do 07.30 časova, linija radi u redovnom režimu;

Od 07.30 do 12.30 časova u oba smera, linija radi na sledeći način: Banovo brdo - redovna trasa do Mosta na Adi, Bulevar vojvode Mišića, Most Gazela, autoput Beograd – Šid i dalje redovnom trasom do Aerodroma;

Od 12.30 časova do kraja rada, linija radi u redovnom režimu;

linija 610

Od prvih jutarnjih polazaka do 07.30 časova, linija radi u redovnom režimu;

Od 07.30 časova do 12.30 časova linija radi na relaciji: Jakovo - Bežanijska kosa (okretnica linija 74 i 75) sledećom trasom: Surčinska, Nedeljka Gvozdenovića, terminus Bežanijska kosa;

Od 12.30 časova do kraja rada, linija radi u redovnom režimu;

Linija 611

Od prvih jutarnjih polazaka do 07.30 časova, linija radi u redovnom režimu;

Od 07.30 do 12.30 časova, linija radi na potezu Dobanovci - Sava centar, sledećom trasom: autoputem do Sava centra, Vladimira Popovića, gde se okreće ispod petlje polukružno kroz razdelno ostrvo;

Od 12.30 časova do kraja rada, linija radi u redovnom režimu;

linije 612, 613 i 711

Od prvih jutarnjih polazaka do 07.30 časova, linije rade u redovnom režimu;

Od 07.30 do 12.30 časova, linije će umesto do terminusa Novi Beograd „Paviljoni“ saobraćati na skraćenoj trasi do terminusa „Novo Bežanijsko groblje“, sledećom trasom: autoput Beograd – Šid, autoput za Novi Sad, Marka Čelebonovića, Novo Bežanijsko groblje;

Od 12.30 časova do kraja rada, linije rade u redovnom režimu;

linije 703, 705 i 706E

Od prvih jutarnjih polazaka do 08.30 časova i od 12.30 časova do kraja rada, linije rade u redovnom režimu;

Od 08.30 do 12.30 časova, linije rade na potezu Zemun /Bačka/ - periferni terminusi sledećom trasom: Zemun /Bačka/, Ugrinovačka, auto put za Novi Sad, Cara Dušana i dalje redovnim trasama;

linije 704 i 706

Od prvih jutarnjih polazaka do 07.30 časova i od 13.30 do kraja rada, linije rade u redovnom režimu;

Od 07.30 do 13.30 časova, linije rade na relaciji Blok 20 - periferni terminusi, i to na delu od Bloka 20 do Pupinovog mosta sledećom trasom: Blok 20, Vladimira Popovića, autoput Beograd – Šid, auto put za Novi Sad, Cara Dušana i dalje redovnim trasama;

linija 707

Od prvih jutarnjih polazaka do 07.30 časova i od 13.30 do kraja rada, linija radi u redovnom režimu;

Od 07.30 do 13.30 časova, linija radi na relaciji Blok 20 - Zemun polje sledećom trasom: Blok 20, Vladimira Popovića, autoput Beograd – Šid, auto put za Novi Sad, Dobanovački put, Ugrinovački put i dalje redovnom trasom;

linija 708

Od prvih jutarnjih polazaka do 07.30 časova i od 12.30 do kraja rada, linija radi u redovnom režimu;

Od 07.30 do 12.30 časova, linija radi na relaciji Zemun polje - Novo Bežanijsko groblje sledećom trasom: autoput za Novi Sad, Marka Čelebonovića, Novo Bežanijsko groblje.

linija 860MV

Od prvih jutarnjih polazaka do 08.00 časova, linija radi u redovnom režimu;

Od 08.00 do 12.30 časova, linija saobraća izmenjenom trasom i to: Auto-put „Miloš Veliki“, kružni tok Vojvođanska, Dr Ivana Ribara i Surčinska, Surčinska, Nedeljka Gvozdenovića, dr Huga Klajna, Marka Čelebonovića, Partizanske avijacije, izlaz na auto-put Beograd – Šid, Mostarska petlja, Savska, i dalje redovno;

Od 12.30 časova do kraja rada, linija radi u redovnom režimu.

Linija A1

Od nedelje od prvih jutarnjih polazaka do 07.00 časova, linija radi u redovnom režimu;

Od 07.00 do 14.00 časova linija radi na relaciji Aerodrom „Nikola Tesla“, auto put Beograd-Šid, Gazela, Autokomanda, Bulevar oslobođenja, Tiršova, Katićeva, Birčaninova;

Od 14.00 časova do kraja rada, linija radi u redovnom režimu;

Linija E2

Od subote, 27.04. od 08.00 do 20.00 časova linija će saobraćati od terminusa „Trg republike“ ulicama Bulevar despota Stefana (Braće Jugovića, Francuska u smeru ka terminusu „Trg republike“), Braće Jugovića, Dečanska, Trg Nikole Pašića, Bulevar kralja Aleksandra i dalje redovnom trasom;

Od subote, 27.04. od 20.00 do nedelje 28.04. do 07.00 časova linija će u oba smera saobraćati od terminusa „Trg republike“ ulicama Bulevar despota Stefana (Braće Jugovića, Francuska u smeru ka terminusu „Trg republike“), Džordža Vašingtona, Takovska, Kneza Miloša i dalje redovnom trasom;

Od nedelje 28.04. od 07.00 do 14.00 časova linija radi na relaciji: Beograd na vodi – Petlovo brdo: Beograd na vodi, Nikolaja Kravcova, Savska, Mostarska petlja i dalje redovnom trasom;

Od 14.00 časova do kraja rada, linija radi u redovnom režimu.

Linija E9

Od subote, 27.04. od 08.00 do 20.00 časova linija će saobraćati u oba smera umesto preko Terazija od Trga Slavija ulicama Beogradska, Bulevar kralja Aleksandra, Trg Nikole Pašića, Dečanska, Braće Jugovića, Francuska, Trg republike;

Od 20.00 do nedelje 28.04. do 07.00 časova linija će u oba smera saobraćati od terminusa „Trg republike“ ulicama Bulevar despota Stefana (Braće Jugovića, Francuska u smeru ka terminusu „Trg republike“), Džordža Vašingtona, 27. marta, Starine Novaka, Beogradska, Trg Slavija i dalje redovnom trasom;

Od 07.00 do 14.00 časova linija radi na relaciji Birčaninova – Kumodraž na sledeći način Bulevar oslobođenja,Tiršova, Katićeva, Birčaninova;

Od 14.00 do 18.00 časova linija će saobraćati na trasi: Trg Republike, Bulevar despota Stefana, (Braće Jugovića, Francuska u smeru ka terminusu „Trg republike“) Braće Jugovića, Dečanska, Trg Nikole Pašića, Bulevar kralja Aleksandra, Kneza Miloša, Nemanjina, Trg Slavija i dalje redovnom trasom;

Od 18.00 časova do kraja rada, linija radi u redovnom režimu;

Noćni prevoz (subota na nedelju)

Linije noćnog saobraćaja 26N, 29N, 31N, 33N, 37N, 47N, 51N i 511N delimično menjaju trasu i od Trga Republike saobraćaju: Bulevar despota Stefana, Džordža Vašingtona, 27. marta, Starine Novaka, Beogradska preko Trga Slavije i dalje redovnom trasom;

Linije noćnog saobraćaja 202N, 301N i 304N delimično menjaju trasu i saobraćaju: Bulevar despota Stefana, (Cvijićeva, Dimitrija Tucovića za liniju 304N), (Džordža Vašingtona, 27. marta, Ruzveltova za linije 202N i 301N) i dalje redovnom trasom.

Linije noćnog saobraćaja koje idu preko Brankovog mosta i Terazijskim tunelom saobraćaće: Terazijski tunel, Dečanska, Braće Jugovića, Trg Republike.

U pitanju je okvirni plan organizacije linija javnog prevoza. Može doći do odstupanja u zavisnosti od situacije na terenu.