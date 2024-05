POMOĆ OVE GODINE DOBIJA 200.000 DECE: Za sve osnovce i srednjoškolce GRAD DAJE po 20.000 dinara! Procedura za prijavu jednostavna

Početak školske godine ozbiljna je finansijska stavka u budžetu svake prodice koja ima đake, a s obzirom na pozitivni odjek prošlogodišnje akcije podele besplatnih udžbenika, ove godine je Grad Beograd otišao i korak dalje.

Naime, roditeljima će za svakog osnovca i srednjoškolca biti isplaćena „đačka pomoć" u iznosu od po 20.000 dinara za svako školsko dete, a svaka porodica može da odluči za koje potrebe deteta će potrošiti novac.

- Umesto kompleta udžbenika, svi roditelji na teritoriji grada u septembru će dobiti 20.000 dinara po svakom osnovcu i srednjoškolcu - rekao je predsednik privremenog organa Grada Beograda Aleksandar Šapić.

Aleksandra Čamagić, gradska sekretarka za obrazovanje i dečju zaštitu takođe je najavila novčanu pomoć podsetivši na to kakav vid ove pomoći je sproveden prošle godine.

- Prvi put su prošle godine sva deca koja idu u osnovnu ili srednju školu na teritoriji Beograda dobila komplete udžbenika, sve udžbenike, za sve predmete. Ove godine mi smo u startu počeli da razmišljamo na temu da se ta akcija drugačije realizuje, jer je ta svota koju izdvajamo velika. Želeli smo zato da ove godine damo novac porodicama i da roditelji sami odluče na koji način će pripremiti decu za polazak u školu, odnosno za septembar kada je veliki stres za celu porodicu, i psihološki i finansijski. Završi se leto, mnogo je troškova, decu treba spremiti za školu i verujemo da će porodicama ova pomoć veoma značiti - rekla je Čamagić.

Prošle godine, podsetio je predsednik Privremenog organa Grada Beograda Aleksandar Šapić, svi osnovci i srednjoškolci u Beogradu prvi put dobili su besplatan komplet udžbenika, a ove godine napravljen je iskorak dalje. - Toliko udžbenika, koje smo prošle godine nabavili, nikada do sada u jednoj školskoj godini nije nabavljeno, naročito kada je reč o srednjoškolcima za koje dugi niz godina pojedini udžbenici uopšte nisu ni bili štampani. S obzirom na to da sada postoji ogroman broj udžbenika u našem obrazovnom sistemu, bilo bi šteta da ponovo novac dajemo na nove. Dakle, dajemo priliku da se udžbenici razmene ili naslede, a svaka porodica u Beogradu dobiće dvadeset hiljada dinara po detetu, koje ide u osnovnu ili srednju školu. Nazvali smo tu odluku „đačka pomoć”. Novac će dobiti u septembru, koji je svakako najteži mesec po porodični budžet - naveo je Šapić. Roditelji svakako mogu da odluče i da kupe nov komplet udžbenika, uz mogućnost da to učine i na rate. Najskuplji komplet za krajnje razrede osnovne ili srednje škole iznosi oko 16-17 hiljada, a najjeftiniji oko 11,5 hiljada, tako da će novca biti dovoljno, istakao je Šapić. Do cifre od 20.000 dinara došli su tako što su uzeli maksimalnu vrednost kompleta udžbenika i na to dodali 15 odsto, objasnio je Šapić.

Ova pomoć odnosi se na sve školarce u Beoradu podsetila je Čamagićeva.

- Sva deca koja idu u školu na teritoriji grada će dobiti đačku pomoć. Sredstva se daju porodici po detetu, tako ukoliko porodica ima troje dece, dobiće 60 hiljada dinara, možda će neko dete naslediti udžbenike, a taj novac potrošiti na nešto drugo - objasnila je ona.

Đačka pomoć u iznosu od 20.000 dinara prvenstveno je namenjena za knjige, pribor, garderobu, za ono što im je najpotrebnije za početak školske godine. Prijava za ovu pomoć počela je u školama 22. aprila.

- Za sve akcije koje smo prethodno realizovali imali smo punu podršku ljudi u školama, tako će biti i ovoga puta. Sve podatke će škole prikupiti od roditelja i dostaviti ih nama, a mi ćemo u septembru roditeljima uplatiti novac. Ovo je isproban „recept", jer smo mi na ovaj način, putem školskih kanala distribuirali i vaučere koje je Grad namenio deci. Ti vaučeri su bili još jedna od mnogih mera Grada Beograda kojima se pomagalo porodicama s decom - kaže gradska sekretarka i dodaje da je procedura jednostavna - roditelji u školama dobijaju formulare koje popunjavaju.

- Obrasci ne sadrže podatke koji bi mogli biti zloupotrebljeni. Traže se osnovne informacije: ime i prezime deteta, roditelja, broj tekućeg računa. Dece je mnogo, i nama će trebati mnogo vremena da obradimo sve te podatke kako bismo mogli u septembru svima na vreme da uplatimo novac - istakla je Čamagić i napomenula da će za prvake kasnije dobiti podatke, a dogovor sa školama je da roditelji prvačiće prijavljuju za đačku pomoć na samom upisu.

Grad Beograd je prošle godine za osnovce nabavio oko 130.000 kompleta udžbenika i za to je izdvojeno 1.637.000.890 dinara sa PDV-om. Za srednje škole nabavljeno je blizu 60.000 kompleta udžbenika i izdvojeno je 718.430.083,71 dinar sa PDV-om.

Sama procedura je vrlo jednostavna i isključuje bilo kakvu vrstu manipulcije podacima roditelja ili dece rekla je Čamagićeva.

- Od podataka smo tražili da se navede i odeljenje i razred jer ćemo uzimati spiskove iz elektronskih dnevnika, kao kontrolnu listu, jer želimo da budemo sigurni da nikoga nismo zaboravili. Postavljalo se i pitanje zašto tražimo i fotografiju prednje strane kartice, i to je zbog tačnosti podataka. Kada smo srednjoškolcima delili po 10 hiljada dinara, bilo je mnogo grešaka, dešava se da je nečitko popunjen ili pogrešno broj tekućeg računa, pa smo sada tražili fotografiju kartice da to proverimo još jednom. Ni tu nema podataka koji bi mogli biti zloupotrebljeni. Mnogo je dece, a želja nam je da sve to uradimo dobro, tačno i brzo - istakla je Čamagić.

Prijave traju do kraja školske godine, ali ako bude onih koji će se javiti i krajem avgusta, početkom septembra i njima će, naravno, biti isplaćena đačka pomoć, rekla je gradska sekretarka.

- Očekujemo da će biti oko 200 hiljada dece i da će biti isplaćeno oko četiri milijarde dinara - izjavila je Čamagić.