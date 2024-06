Koncertni prostor Belgrade River Festa spreman da ugosti Remosa i Nik Kejva!

Zvezda prve večeri Belgrade River Festa biće Antonis Remos, koji je spreman da publici prenese grčku emociju i mediteranski zanos, izvodeći svoje najveće hitove na ekskluzivnom koncertu na Platou Geozavoda.

Naša najprestižnija muzička manifestacija “Belgrade River Fest” tradicionalno se održava i ove godine na Platou Geozavoda u Beogradu na vodi 17 i 18. juna . Koncertna dvorana, sa jedinstvenom sedećom platformom već je spremna je da ugosti publiku iz celog regiona uz vrhunski muzički spektakl, koncerte najveće rok legende Nika Kejva i grčke muzičke zvezde Antonisa Remosa. Festivalske kapije otvaraju se danas u 19:30 časova. Ulaz za publiku je iz Hercegovačke ulice.

Zvezda prve večeri Belgrade River Festa biće Antonis Remos, koji je spreman da publici prenese grčku emociju i mediteranski zanos, izvodeći svoje najveće hitove na ekskluzivnom koncertu na Platou Geozavoda. Remos je pevač čiji se koncerti uvek čekaju sa nestrpljenjem, a ovog puta nastupa u koncertnoj dvorani na otvorenom, pored reke.

Ulaznice za koncert Nik Kejva potpuno su rasprodate još pre mesec dana. Kejv je sinonim za izvanrednost: sa svojim izuzetnim glasom, emotivnim tekstovima i nezaboravnim nastupima, on publiku vodi na putovanje kroz različite emocije, od tuge do radosti, od melanholije do ekstaze. Ovaj koncert biće poseban jer se na njemu muzika Nika Kejva doživljava na potpuno nov način, bliži i intimniji nego ikada pre. Prisutni će imati privilegiju da uživo čuju hitove poput "Into My Arms", "Red Right Hand", "The Ship Song" i mnoge druge pesme iz njegove bogate diskografije, ali i da osete duhovnu snagu i emotivnu dubinu koju donosi svaki ton muzike Nika Kejva.

