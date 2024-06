Promenjen režim rada linija javnog prevoza zbog radova u ulici Bulevar kralja Aleksandra

Tokom izvođenja radova na redovnom održavanju u ulici Bulevar kralja Aleksandra, na delu od zone raskrsnice sa ulicom Resavska do zone raskrsnice sa ulicom Takovska u periodu od 17. juna od 22. časa do 21. juna do 4. časa doći će do promena u radu linija javnog prevoza, saopšteno je iz Sekretarijata za javni prevoz.

Tokom izvođenja radova biće zauzeta desna kolovozna traka (u smeru ka ulici Takovska), pri čemu će se vozila javnog prevoza u smeru ka ulici Takovska kretati na sledeći način:

- linija 24 će se u smeru ka Dorćolu kretati ulicama Njegoševa, Beogradska, Kralja Milana, Kolarčeva, Trg republike i dalje redovnom trasom;

- linije 26, 26N i 301N će se u smeru ka Dorćolu kretati ulicama Bulevar kralja Aleksandra, Starine Novaka, 27. marta, Majora Ilića, Ilije Garašanina, Takovska, Trg Nikole Pašića i dalje redovnom trasom;

- vozila sa linija 27 i 202N vozila će se u smeru ka Trgu republike kretati ulicama Ruzveltova, Kraljice Marije, 27. marta, Majora Ilića, Ilije Garašanina, Takovska, Trg Nikole Pašića i dalje redovnom trasom;

- u smeru ka Bežanijskoj kosi vozila sa linije 74 kretaće se ulicama Bulevar kralja Aleksandra, Beogradska, trg Slavija, Nemanjina, Kneza Miloša i dalje redovnom trasom;

- linija EKO 1 će se u smeru ka Novom Beogradu kretati ulicama Bulevar kralja Aleksandra, Ruzveltova, Kraljice Marije, 27. marta, Majora Ilića, Ilije Garašanina, Svetogorska, Makedonska, Dečanska, Terazijski tunel i dalje redovnom trasom., navodi se u saopštenju.

