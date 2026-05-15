Izmene u javnom prevozu u Beogradu: Zbog radova se menjaju ove tri linije

Izvor: Tanjug, Foto: Tanjug/Beoinfo ||

Radovi na rekonstrukciji vodovodne mreže u ulici Vizantijska u periodu od 15. do 20. maja prouzorkovaće promene u radu linija javnog prevoza zbog čega će vozila sa linija 38, 308 i 304N saobraćati skraćeno do stare okretnice "MZ Veliki mokri lug", saopštio je danas Sekretarijat za javni prevoz

Kako je navedeno, radovi se izvode na kolovozu (desna saobraćajna traka) u ulici Vizantijska, na delu od zone raskrsnice sa Ulicom Nikole Grulovića, sledećih 60 metara gledano u smeru ka Ulici Stražarska kosa.

Vozila sa linije 312 će se u visini zone radova kretati levom saobraćajnom trakom širine najmanje tri metara uz naizmenično propuštanje regulisano privremenim saobraćajnim znakovima.

