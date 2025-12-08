AKTUELNO

Trik koji štedi novac: Kosa do 3 nijanse svetlija bez odlaska kod frizera!

Često namirnicama iz kuhinje možemo da postignemo sve željene efekte, a u ovom slučaju ulepšavanja kose biće vam potreban samo jedan limun.

Tehnika je jednostavna:

U čašu tople vode iscedite jedan limun i dobro izmešajte. Možete upotrebiti i 2-3 limuna, ukoliko vam je kosa duža, ali vodite računa da uvek bude više vode nego limunovog soka.

Foto: Pixabay.com

Operite kosu i prosušite peškirom, a nakon toga nanesite ovu prirodnu farbu.

Da bi tretman dao rezultate potrebno je da nakon nanošenja na suncu provedete sat ili dva, dok se kosa lagano prirodno suši.Rezultat bi trebao da bude posvetljena kosa i do 3 nijanse.Frizeri naglašavaju da je ovaj tretman delotvorniji ukoliko imate kosu koja nije farbana.

