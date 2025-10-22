NEKE ŽENE U 50. IZGLEDAJU KAO TINEJDŽERKE: Koriste ovaj VITAMIN koji briše BORE, a ČUVA I ZDRAVLJE

Žene često mnogo novca troše na kupovinu skupih krema za koje misle da će im pomoći da izbrišu godine sa svog lica.

Svim mladolikim ženama jedna stvar je zajednička. One se strogo drže ovih pravila.Ako mislite da je za održavanje mladolikog izgleda i negovane kože neophodno da odete kod plastičnog hirurga, varate se. Sve što je potrebno je da u svoju rutinu uvrstite ovaj vitamin.

Ako se borite sa sitnim borama i staračkim pegama, pomešate riblje ulje sa pavlakom i limunovim sokom – dovoljna je samo jedna kašičica. Nanesite smesu na kožu, sačekajte 20-30 minuta, a zatim je uklonite kozmetičkom spatulom. Isperite ostatke maske unapred pripremljenim čajem od kamilice.

Maska od ribljeg ulja i meda odlično izglađuje duboke bore. Kašičicu ribljeg ulja dobro izmešajte sa istom količinom meda. Laganim pokretima ravnomerno nanesite ovu smesu na kožu lica i držite samo 20-30 minuta. Zatim masku uklonite papirnom maramicom, a ostatke isperite toplom vodom.

Stavljajte ovu masku dvaput nedeljno i uskoro ćete u ogledalu videti željeni rezultat, piše Uspešnažena.

Čisto riblje ulje je najefikasnije sredstvo za otklanjanje bora oko očiju. Dermatolozi preporučuju da se nanosi pre spavanja. Dovoljno je držati ga na koži 20 minuta, a zatim isprati čistom vodom.

Da biste pojačali efekat, riblje ulje možete koristiti i spolja i iznutra, u obliku vitamina.

Autor: Zorica Lazarević