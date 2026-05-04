DŽENIFER LOPEZ I SANDRA BULOK POMOĆU JEDNOG TRIKA IZGLEDAJU MLAĐE! Ovo sve žene imaju kod kuće

Kako starimo, bore su sve primetnije na licu, a posebno oko očiju i uglova usana.

Kao jedna od metoda za zaglađivanje bora, koju koriste brojne svetski poznate dame, izdvaja se ona za koju vam je potreban samo jedan predmet: gumica za kosu.

Možda zvuči neverovatno, ali je trik koji provereno radi, stoga vam nisu potrebni termini kod plastičnih hirurga, niti bilo kakvi skupi tretmani.

Jedan od najpopularnijih načina za prirodnu borbu protiv bora je skupljanje kose u visoki konjski rep ili visoku punđu. Ako čvrsto zategnete kosu na predjelu čela i oko ušiju, trenutno ćete zagladiti kožu lica, a posebno deo oko očiju.

Dženifer Lopez je veliki ljubitelj ove metode podmlađivanja. Stoga ne čudi što se na crvenom tepihu često pojavljuje s podignutom kosom u visoki rep. U moć visokog konjskog repa veruje i oskarovka Sandra Bulok.

Iako metoda deluje, treba da imate na umu da dugotrajno nošenje visokog repa ili punđe može da izazove glavobolju.

Takođe, imajte na umu da ova metoda deluje samo trenutno, a da je za blistav ten i čistu kožu bez bora potrebno da vodite računa o ishrani, o tome koliko vode pijete, alii da li spavate redovno. Brinite o svojoj koži na vreme i vodite računa o tome kakve preparate koristite kada je u pitanju nega lica.

Autor: Zorica Latarević