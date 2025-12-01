NEOPROSTIVA GREŠKA KOJU GOTOVO SVE ŽENE PRAVE: Zbog nje lice ubrzano propada i javljaju se bore

Samo mala greška koju svakodnevno ponavljamo je dovoljna da izazove stvarane bora pre vremena i da ošteti kožu.

Skidanje šminke je obavezno pred spavanje, a pošto svi znamo da je čista koža važna, verovatno se posebno "potrudimo" da izvučemo i poslednje čestice maskare, senke... I upravo u tom procesu oštećujemo kožu, upozoravaju dermatolozi.

Koža oko očiju je izuzetno osetljiva, i svaki agresivni "napad" na nju može dovesti do oštećenja koja će se vremenom izazivati pojavu bora.

Dermatolozi kažu da bi komad vate ili jastučić trebalo natopiti sredstvom, a potom staviti na zatvoreno oko i samo držati oko 30-40 sekundi. Na taj način proizvod će imati vremena da rastopi šminku, a nećemo trljanjem nadražiti oko, počupati trepavice ili oštetiti nežnu kožu.

Vatom potom samo prebrišite oko i umijte se, pa nanesite kremu za oko očiju, ali da ponovimo - nikada nemojte trljati grubin pokretima!

Autor: Zorica Lazarević