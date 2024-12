ONA JE PRVA ŽENA KOJA JE UGRADILA SILIKONE U GRUDI! Operaciju su joj ponudili BESPLATNO, a trpela je BOLOVE

Majka šestoro dece, Timi Džin Lindzi (90), bila je prva žena koja je davne 1962. godine ugradila silikone u grudi u bolnici u Hjustonu u Teksasu. Imala je 29 godina, a operaciju su joj uradili besplatno

- Mislila sam da su ispale savršeno… Bile su mekane i kao prave! Ali, zapravo nisam znala kolika je promena to bila dok nisam izašla na ulicu i dok muškarci nisu počeli da mi zveižde- ispričala je Lindzi godinama kasnije.

Zanimljivo je da Lindzi nikada nije planirala da poveća grudi. Ugradnja silikona joj je povećala samopouzdanje ali to nije bila njena namera.

Besplatna operacija

Lindzi je bila zaposlena kao radnica u fabrici u Teksasu, a udala se sa 15 godina. Kako je čitav život imala probleme sa novcem, kada su joj ponudili besplatnu operaciju grudi, ona se oduševila.

- Više sam se brinula zbog ušiju... Ličila sam na Damba! A oni su rekli: “Oh, uradićemo i to - pričala je kasnije.

Hirurzi su bili dva ambiciozna pionira estetske hirurgije, Frenk Gerou i Tomas Kronin. Gerou je bio taj koji je prvi smislio plan za novu vrstu implantata za grudi.

- Frenk Gerou je jednom stisnuo plastičnu kesu za krv i primetio koliko je pod prstima slična ženskim grudima. I tada mu je sinula ideja - kaže Tereza Riordan, autorka knjige “Inventing Beauty: A History of the Innovations that have Made Us Beautiful”.

Prvi zamorac za silikonski implant bio je pas po imenu Esmeralda.

- Ja sam bio zadužen za psa. Implantat je ubačen pod kožu i ostavljen nekoliko nedelja, ali je Esmeralda na kraju pregrizla šavove i implant je morao da se ukloni - kaže Tomas Bigs koji je radio sa Gerou i Kroninom 1962. kao mlađi specijalizant plastične hirurgije.

Operacija je ocenjena kao uspešna i Gerou je izjavio da su implanti "bezopasni kao voda". Ubrzo nakon toga, medicinski tim je počeo da traži žene koje bi ugradile silikone.

Silikon prvi put korišćen u Japanu

Ukoliko niste znali, silikon za povećanje grudi nije prvi put korišćen u Americi, već u Japanu, gde su ga isprobale prostitutke. One su eksperimentisale sa ubrizgavanjem silikona – ukradenog iz bolnica – direktno u grudi.

Bolovi u grudima

Timi se posle nekog vremena udala, ali su grudi nakon 10 godina od operacije počele da je bole. Prvo su je bolele tokom fizičke aktivnosti, a onda i u drugim situacijama. Takođe, pojavio joj se i osip.

Lokalni lekar joj je rekao da se možda radi o implantima, ali je doktor Gerou to negirao. Timi je verovala ovom drugom. Počela je da posećuje i psihijatra jer su joj drugi lekari rekli da su njeni problemi psihosomatski.

Doktor Gerou ju je uveravao da je silikoni sigurno nisu učinili bolesnom. Bilo je to vreme kada su se problemi sa implantima pojavili i kod drugih žena - oko 300 hiljada njih, uključujući i neke Timine rođake, podnele su tužbe protiv kompanije “Dow Corning” koja je kupila prava na implante od Geroua i Kronina, zbog brojnih zdravstvenih problema koje su imale posle operacije.

Dobile su ogromnu odštetu, ali je Timi odbila da im se pridruži. Timi je odlučila da veruje doktoru Gerou do samog kraja.

Ponosna na silikone

Iako je prošlo 50 godina, Timi i dalje ima svoje originalne silikone.

- Ponosna sam na ono što sam uradila. Ja sam pionirka implanata koji su koristili hiljadama žena - izjavila je 2007. u godini kada se obeležavalo pola veka od njene operacije.

Autor: Z.L.