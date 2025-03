Bakin trik za mirišljav garderober zaludeo svet! Stavite jedan jeftin sastojak u ormar i odeća će godinama divno mirisati (VIDEO)

Jedna korisnica Tiktoka i Instagrama otkrila je u video snimku kako da vam odeća u ormaru uz jedan jeftin sastojak savršeno godinama miriše.

Ona je otkrila je da je tokom godina od svoje bake primila puno poklona, ali i korisnih saveta koje praktikuje danas u životu. Ne samo da joj je baka poklonila svoje vintidž spavaćice i haljine, već joj je i prenela i neke korisne informacije o tome kako da odloži svoju odeću, a pritom osigura da duže miriše sveže.

- Je l' još neko vadi one testere mirisa iz časopisa i stavlja ih u ormare kako bi vam odeća lepo mirisala? Ja sam to radila do pre nekoliko meseci. Pre neki dan sam bila u bakinoj kući, oblačila je svoj veš i izvukla komad sapuna. Pitala sam je, zašto to imaš unutra, a ona je rekla da tako održava da odeća lepo miriše - ispričala je korisnica na Tiktoku.

Autor: Aleksandra Aras