Lista imena za decu koja su zabranjena širom sveta: Evo šta je razlog

Prilično je normalno da roditelji žele da izaberu ime sa lepim značenjem, ali je manje uobičajeno da se to ime zasniva na omiljenom slatkišu, kako prenosi BBC.

Ali porodica u Francuskoj pokušala je da svom detetu da ime Nutela. Pravila u Francuskoj sprečavaju roditelje da izaberu ime koje bi moglo izazvati sramotu njihovom detetu u kasnijem životu.

Naime, 2015. godine sudija u Valensijenu u severnoj Francuskoj odbio je da dozvoli da dete dobije ime po namazu. Izrazili su zabrinutost zbog upotrebe naziva brenda, ali su na kraju odlučili da dete ne može da dobije to ime zbog rizika od poniženja. Kako su roditelji odbili da prisustvuju sudskom ročištu, sudija je naredio da se dete nazove Ela.

Iako izbor imena koje je zaštićena marka nije bio glavna briga u ovom slučaju, druge zemlje su zabranile slične pokušaje – sa imenima kao što su Mercedes ili Šanel koja su zabranjena u Švajcarskoj.

Švedska: Nema imena koja očigledno nisu imena

U Švedskoj postoje stroge smernice o tome kako možete ili ne možete zvati svoje dete – opet sa ciljem da sprečite bilo kakvu sramotu za dete.

Dakle, nije iznenađujuće saznanje da naziv Brfkkcckkmnpcccclllmmnprkvclmnckssklbb11116 nije odobren.

Švedska porodica je 1996. izabrala ovo neobično ime od 43 znaka za svog sina, ali da se izgovara – Albin, u znak protesta nakon što su kažnjeni jer nisu registrovali njegovo ime pre petog rođendana. Kada je to odbijeno, pokušali su da registruju ime A – ponovo izgovarano kao Albin, koje je takođe odbijeno. Na kraju su popustili i dali mu ime Albin. Imena Metalika, Superman, Veranda i Ikea takođe su prekršila švedske zakone o imenima.

Novi Zeland: Nema zvaničnih titula kao imena

Na Novom Zelandu pravilo zabrane sramoćenja takođe je na snazi, ali postoji nekoliko drugih razmatranja kada je u pitanju odobravanje imena. Zabranjeno je svako ime koje može uključivati ili ličiti na zvaničnu titulu ili čin – a jedno od najčešćih je Pravda. Kao formalna titula za sudiju, to ime je zabranjeno, pored Svetog, Vladike, Viteza i g. Na Novom Zelandu se formalne titule ne mogu koristiti kao imena – što znači da su doktor i princeza među onima koje roditelji ne mogu da izaberu.

Drugo pravilo za imena je da ne smeju biti nerazumno dugačka ili bez opravdanja. Tako je jedan slučaj iz 2008. izazvao iznenađenje da se provukao kroz ova pravila.

Tokom postupka za starateljstvo nad tada devetogodišnjom devojčicom, sudija je otkrio da je dobila ime Talula Does the Hula From Havaii (Talula pleše hula sa Havaja) – ime koje je devojčica, sasvim razumno, toliko mrzela da nikome nije rekla kako se zapravo zove. Sudija joj je dozvolio da promeni ime – uz oštru opomenu za roditelje.

Japan: Nema imena koja bi mogla da ponize

Jedan izbor imena u Japanu 1994. bio je toliko kontroverzan da je doveo do burne debate na sastanku japanske vlade.

Porodica je odlučila da svog dečaka nazove Akuma – što bukvalno znači đavo. Otac je rekao da je ime izabrao jer je želeo da se njegov sin istakne nezaboravnim i potpuno jedinstvenim imenom. U početku, ime je prihvaćeno pre nego što su ga zvaničnici osporili, smatrajući da će to ime dovesti do diskriminacije.

Iako ne postoje imena koja su zabranjena u Japanu, ona koja su izabrana ne bi trebalo da izazovu bilo kakvu diskriminaciju kod deteta u budućnosti. Ime se smatralo toliko kontroverznim da su ga članovi japanske vlade komentarisali, a moralno pitanje da li treba dozvoliti državi da interveniše u biranju imena dece, postala je rasprava širom zemlje. Na kraju, porodica je odustala nakon duge pravne bitke.

Portugal: Toms nije dozvoljen

U svetu se široko koristi ime Tom – Džons, Holand, Hardi i Henks da spomenemo samo neke, ali je to ime potpuno zabranjeno u Portugalu. Ovo nije zbog mržnje prema Spajdermenu ili Forestu Gampu, već zato što se imena u Portugalu moraju pisati tradicionalno na portugalskom jeziku. Vlada ima listu unapred odobrenih imena koja svi novopečeni roditelji moraju da biraju. Dakle, dok je Tom zabranjeno, Tomás je dozvoljeno.

Izuzeci od pravila za imena dece su porodice u kojima jedan od roditelja nije Portugalac ili ima dvojno državljanstvo, ali ipak uz jedno upozorenje – da je ime dozvoljeno u njihovoj matičnoj zemlji. Dakle, ako ste ljubitelj francuskog namaza od lešnika, još uvek nećete moći da se izvučete sa imenom Nutela u Lisabonu.

Autor: Snežana Milovanov