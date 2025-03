PRIČA O PRIRODI, AUTENTIČNOSTI I STILU NA KANARSKIM OSTRVIMA: XYZ PREDSTAVLJA NOVU REKLAMNU KAMPANJU

Najnovija XYZ reklamna kampanja za proleće/leto 2025, pod nazivom Back to the roots, vodi nas u srce Fuerteventure, jedno od najimpresivnijih bisera Kanarskih ostrva, gde se prepliću priroda i moda, slaveći jednostavnost, autentičnost i izvornu lepotu koju donosi snaga kamena, miris zemlje i buđenje proleća.

XYZ kampanja je poziv na povratak osnovnim vrednostima i korenima, gde moda nije samo komad odeće, već emocija i konekcija sa prirodom i onim što nas oblikuje.

Odevni komadi iz kolekcije za proleće i leto 2025. predstavljaju most između prošlih i savremenih vrednosti, usmeravajući nas na snagu koju priroda pruža. Kamen, kao simbol postojanosti, moći i otpornosti, inspirisao je osnovne linije i teksture kolekcije. To su prirodni tonovi i sofisticirani detalji koji nas podsećaju na nesavršenje, ali očaravajuće oblike prirodnih formi.



Modni koncept XYZ okuplja pažljivo odabrane kolekcije najprestižnijih premium brendova kao što su BOGGI, Paul Taylor, Longchamp, Fedeli, Sandro, Maje, Incotex, Falke, BOSS, Ralph Lauren, Armani Exchange, Antony Morato, Strellson, ALL SAINTS, Kurt Geiger, COACH, Marc Jacobs i preko 20 drugih.

Fuerteventura nas je inspirisala da slavimo prirodnu lepotu i neukrotivu energiju, a sada je na vama da pronađete svoje omiljene komade u XYZ radnjama u Galeriji i Promenadi, na xyzfashionstore.com/ ili u mobilnoj aplikaciji, a za dodatne benefite priključite se XYZ PRIVILEGE programu.

Čitavu atmosferu kampanje možete pogledati na XYZ: BACK TO THE ROOTS - forward to luxury.

XYZ Fashion Store – luksuz na dohvat ruke.

Credits:

Creative Director: Mila Đenić

Photographer: Marko Suvić

Camera, edit & sound design: Aleksa Miletić

Stylist: Ana Mićković

Talents: Polina Grosheva , Ruslan Chernestov

Executive producer: Loft 19

MUA: Anastasija Poznanović

Hair: Vasilisa Mljam

Special thanks to Vladimir Ilić

Autor: Snežana Milovanov