Koliko muškarac visok 180cm treba da ima kilograma? Ovo je zlatna formula za svaku visinu

Ovo je idealna telesna težina prosečnog zdravog muškarca!

Indeks telesne težine je najčešće korišćena metoda za procenu zdravlja tela od strane industrije zdravlja. Na ovaj način se najlakše procenjuje idealna težina preko matematičke formule. Ova formula je razvijena još u 19. veku od strane belgijskog matematičara Adolfa Queteleta. Podatak o tome kada je razvijena zajedno sa jednostavnošću ovog indeksa ne govori mnogo u prilog korišćenju ovog indeksa, ali može poslužiti kao osnova.

Formula je jako jednostavna i može je izračunati svako ko poseduje digitron i podatke o svojoj telesnoj težini i visini.

BMI = Telesna težina (KG) / Telesna visina (m)

Tako prema ovoj formuli muškarac visok 180 centimetara (1,8 metara) i težak 75 kilograma ima indeks telesne težine od 23,1 čime ulazi u grupu zdravih osoba normalne težine prema ovom indeksu. Kada izmerite svoju telesnu težinu i visinu, a zatim izračunate indeks telesne težine prema prethodnoj formuli, sigurno je da želite da znate kojoj grupi pripadate.

Indeks telesne težine je različit za decu, tinejdžere i odrasle. Tako da za starije od 20 godina važi sledeća podela u zavisnosti od vrednosti indeksa telesne težine:

Mršave (neuhranjene) osobe – ukoliko je BMI niži od 18.5

Zdrave osobe – BMI između 18.5 i 24.9

Povećana težina – BMI između 25 i 29.9

Gojazne osobe – ukoliko je BMI veći od 30

Korišćenje indeksa telesne težine u proceni idealne težine nije najsjajniji način da se dođe do idealne težine. Moguće je da ćete prilikom računanja doći do saznanja da se nalazite u grupi gojaznih osoba iako to nije u potpunosti tačno. Razlog tome je jer je moguće da imate veliku mišićnu masu u telu, koja je znatno teža ali i zdravija od masti u telu. U tom slučaju, bilo bi bolje proučiti strukturu tela kao i procenat mišića i masti u telu umesto indeksa telesne težine.

Jedno od glavnih ograničenja indeksa telesne mase je to što ne uzima u obzir krupnoću skeleta. Skelet čini veliki deo mase jedne osobe, a sigurno ste čuli nekada da postoje ljudi sa sitnijim i krupnijim skeletom što najviše zavisi od genetike samog čoveka. Muškarac sitne građe i krupan muškarac jednake visine mogu imati različite težine, a da budu idealne težine za svoju konstituciju.

Način kako da odredite veličinu svog skeleta, odnosno krupnoću, je da izmerite obim svog ručnog zgloba koji može na neki način pokazati krupnoću skeleta. Tako na primer, ukoliko ste muškarac viši od 170 cm i imate obim ručnog zgloba između 13 i 16 centimetara, onda spadate u grupu muškaraca sa sitnim skeletom. Obim zgloba od 16 do 19 centimetara uglavnom imaju osobe srednje građe skeleta, dok krupne osobe imaju obim zgloba od preko 19 centimetara.

Glavna pretpostavka je da se indeks telesne težine odnosi na muškarce sa sitnim skeletom. Tako muškarac sa srednjim skeletom na težinu koja je predviđena za one sa sitnim skeletom mora dodati 5% telesne mase kako bi dobio svoju idealnu težinu. Kod muškaraca koji su utvrdili da imaju krupan skelet, masa koja se dobija indeksom telesne težine se uvećava za 10% kako bi se dobila ta željena idealna težina.

Kako god bilo, indeks telesne težine predstavlja jednostavnu meru koja ne uzima u obzir veliki broj bitnih faktora za telesnu težinu muškarca. Kao što smo već pomenuli, sportisti i osobe sa velikom mišićnom masu će gotovo uvek upasti u kategoriju gojaznih osoba. Ovo definitivno nije tačno, jer strukturu tela im u velikoj meri čine mišići koji su dosta gušći i teži od masti. Mnogi eksperti takođe iz ovih razloga i kritikuju ovaj indeks, ali ono što je sigurno je da se njim može postići gruba procena koja može poslužiti za dalju analizu težine pojedinaca.

Autor: A.A.