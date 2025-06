Svi koji koriste klimu prave istu grešku: Važno je da obratite pažnju na OVU cev, a evo kako da sprečite skupe popravke

Da li vam se ikada desilo da se probudite posle vrele letnje noći i ugledate ogromnu fleku od vode na zidu ispod klime? A klima je samo hladila, da ne biste spavali na 28 stepeni. Danas, kada se skoro svako gradsko domaćinstvo oprema klima uređajem – bez obzira na brutalne cene – sve više ljudi se suočava sa ovom pojavom.

Većina odmah panično zove servis, misleći da se nešto pokvarilo ili da je uništeno, a onda ih majstor dočeka sležući ramenima sa istom rečenicom: "Voleo bih da su više obratili pažnju na cev".

Šta izaziva kvar

Retko ko novim vlasnicima klime objasni da je najjeftiniji i najjednostavniji deo sistema – odvodna cev za kondenzat – odgovorna za većinu curenja i kvarova. Osim što hladi, klima uređaj neprimetno i izvlači vlagu iz vazduha, a tu vlagu izbacuje kao kondenzat.

Ako je kuća pripremljena za to, cev je povezana na kanalizaciju ili oluke, ali ako samo viri na terasu ili zid, stanari moraju sami da brinu da voda ne kaplje na ulicu ili u baštu. Mnogi to reše tako što stave kofu i tom vodom zalivaju ili čiste. Da, ali šta se dešava ako nivo vode stigne do kraja cevi? Upravo to – curenje, i zahvaljujući vodi, može da strada ne samo zid, već i sam uređaj.

Opasnosti od stajanja vode i buđi

Ako se ta odvodna cev zapuši – ne samo od kapljanja vode, već i od prašine, buđi ili algi – kondenzat ne može da otiče i vraća se u unutrašnju jedinicu. To može dovesti do curenja vode koje oštećuje zidove, plafon, pa čak i izaziva pojavu buđi. Prema mišljenju majstora za klime, ako klima nema sigurnosni prekidač za ovakve slučajeve, prelivanje vode može dovesti i do ozbiljnih građevinskih oštećenja.

Zapušenja stvaraju stajaću vodu u sistemu, a to je idealno okruženje za razvoj buđi i bakterija. To ne samo da izaziva neprijatne mirise, već može predstavljati i zdravstveni rizik – naročito za osobe koje pate od alergija ili astme. Stručnjaci upozoravaju i da stajaća voda dugoročno može izazvati koroziju metalnih delova u sistemu, a tada su popravke veoma skupe.

Kako sprečiti

Redovno održavanje je ključno za sprečavanje problema. Stručnjaci sa sajta *The Spruce* preporučuju povremeno čišćenje cevi za kondenzat – na primer, ispiranjem sirćetom – kako bi se sprečilo taloženje nečistoća. Takođe je korisno proveriti da li kraj cevi ne stoji u vodi, jer to može ometati slobodan otok i izazvati vraćanje vode. Ako niste sigurni kako da pravilno održavate sistem, pozovite profesionalca koji će temeljno pregledati i očistiti uređaj.

Autor: Marija Radić