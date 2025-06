Možda mislite da vam je naruku, ali ovih šest stvari nikako ne bi trebalo da držite u kuhinjskim ormarićima

U kuhinjskim ormarićima obično čuvamo razne potrepštine – od blendera i posuđa do zaliha supe u tetrapaku. Iako je mnogo toga logično držati u ovom prostoru, verovatno postoje i neke stvari koje ne bi trebalo da se tu nalaze.

Možda vam to deluje bezazleno, ali neadekvatno odlaganje može s vremenom da dovede do oštećenja – ne samo do nereda.

„Kuhinjski ormarići treba da budu mesto za organizaciju i efikasnost, koje vam pomaže da brže pripremite obroke“, objašnjava Lory Hise, osnivač sajta Passionate Penny Pincher. „Ali nisu sve stvari predviđene da stoje iza tih vrata!“

Stručnjaci izdvajaju šest stvari koje nikako ne bi trebalo da držite u kuhinjskim ormarićima:

1. Kuvar

Iako kuvarske knjige najčešće koristite u kuhinji, ormarići nisu najbolje mesto za njih. „Kuvanje i pranje sudova stvaraju vlagu, koja može da ošteti knjige i rukom pisane recepte – stranice se savijaju, a papir upija vlagu“, upozorava Hise.

Bolje ih je čuvati na suvom i hladnijem mestu – na primer, na polici u trpezariji ili u posebnom kutku u kuhinji koji nije blizu izvora pare i toplote.

2. Papirna galanterija za jednokratnu upotrebu

Praktično je imati papirne tanjire, čaše i salvete pri ruci, naročito kada ste umorni ili u žurbi, ali mesto im nije u vlažnim kuhinjskim ormarićima.

„Papirne salvete i tanjiri treba da se čuvaju na suvom mestu – najbolje u ostavi ili na višoj polici“, kaže Hise. „Vlaga može da ih ošteti, učini ih mekanim, pa čak i izazove pojavu buđi.“

3. Rolne papirnih ubrusa

Mnogi ih čuvaju u donjim kuhinjskim ormarićima, ali Jessica Litman iz The Organized Mama kaže da to nije najsrećnije rešenje.

„Znam da to zvuči bezazleno, ali ako se ormarić nalazi blizu izvora vode i nešto se prolije, papirni ubrusi mogu da upiju vlagu i budu neupotrebljivi“, kaže ona.

Preporuka je da se ubrusi čuvaju u ostavi ili ormariću udaljenom od sudopere.

4. Začini

Naravno da začini treba da budu u kuhinji – ali ne baš bilo gde. Hise upozorava da toplota i para, naročito blizu šporeta, mogu da unište ukus i svežinu začina.

„Najbolje ih je držati u suvom i hladnom delu – u fioci, u ormariću udaljenom od toplote ili na stalku na radnoj površini“, savetuje ona.

5. Sredstva za čišćenje i hemikalije

Deterdžent za sudove je u redu da stoji kraj sudopere, ali ostala sredstva za čišćenje ne bi trebalo da budu lako dostupna, kaže Katie Dills iz The Cleaning Authority.

„Mnoga sredstva sadrže agresivne hemikalije, pa postoji rizik od kontaminacije ako ih čuvate blizu hrane, posuđa ili pribora za jelo“, kaže ona.

Takođe, to može biti opasno ako su deca ili kućni ljubimci u blizini i mogu lako da dođu do ormarića.

6. Ulje u velikim pakovanjima

Kupili ste veliku bocu maslinovog ili avokadovog ulja na sniženju? Možda ste uštedeli novac, ali ako se ulje brzo pokvari – sav trud pada u vodu.

„Ulja iz rinfuza mogu brzo da užegnu, posebno ako stoje blizu rerne ili u toplim kuhinjskim ormarićima“, upozorava Litman. Umesto toga, držite manju bocu pri ruci, a ostatak skladištite u ostavi ili podrumu, gde je hladnije, piše Real Simple.



Autor: Jovana Nerić